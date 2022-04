Last Call: MINT-Jobtag öffnet am 5. April in München

Unternehmen kennenlernen, Kontakte knüpfen und Tipps für die eigene Bewerbungsmappe: der MINT-Jobtag von Heise Medien, dem Magazin Technology Review und Jobware ist die ideale Plattform dafür. Dort treffen Arbeitgeber, Fachkräfte und Berufseinsteiger aus dem MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) aufeinander. Gastgeberort für den ersten MINT-Jobtag 2022, der in vier Tagen, am Dienstag, den 5. April, stattfindet, ist der IHK Campus in München. Besucherinnen und Besucher sollten sich zuvor kostenfrei anmelden. Unter allen registrierten Teilnehmenden verlosen die Veranstalter drei exklusive Gewinne: Als erster Preis winkt ein Print-Jahresabo von MIT Technology Review (8 Ausgaben). Der zweite Preis ist ein Halbjahres-Abo von MIT Technology Review (4 Ausgaben). Der dritte Gewinner erhält ein Halbjahres-Abo des Online-Angebots Heise plus (6 Monate).

Bewerbungsmappen-Check und Einblicke in Unternehmen

Dem oft zitierten Fachkräftemangel entgegentreten, ist die wichtigste Devise des MINT-Jobtags. Dazu verbindet das Event verschiedene Aspekte des Jobmarkts. Neben wertvollen Tipps für die Bewerbungsmappe von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, gibt es die Möglichkeit, Kontakte zu Firmen bei der Unternehmensausstellung zu knüpfen: Zu den vor Ort präsenten Firmen zählen MHP Management- und IT-Beratung, das IT-Beratungshaus Procon IT, der PVC-Hersteller Vinnolit, das Technologie- und Consulting-Unternehmen Scandio, der Software-Anbieter opentext, das IT- und Design-Beratungsunternehmen Prodyna und das IT-Unternehmen Jambit.

Abgerundet wird der MINT-Jobtag durch zielgruppenspezifische Vorträge: So greift etwa Dominik Hertrich von Jobware das Thema Bewerbung auf. Unter dem Titel "Wie bewerbe ich mich 2021 richtig?" vermittelt er MINT-Absolventinnen und -Absolventen einen umfassenden Leitfaden für den Bewerbungsprozess – vom Anschreiben bis zum Bewerbungsgespräch. In seinem zweiten Vortrag "Stellenanzeigen richtig lesen" gibt Hertrich zudem einen Einblick in die Formulierungen und Codes von Stellenanzeigen und wie diese in das Bewerbungsanschreiben integriert werden können. Andrea Maierbacher vom Softwareunternehmen Jambit stellt in ihrem Vortrag die Firma selbst vor: Die Zuhörerinnen und Zuhörer bekommen einen Einblick in den Arbeitsalltag, die Tätigkeitsfelder und einige spannende Projekte.

