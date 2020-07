Lego-Krankenhaus aus Edelstahl

Die Firma hat im April vorgefertigte Module für zwei Covid-19-Krankenhäuser mit einer Kapazität von jeweils 500 Betten an das südkoreanische Seoul National University Hospital geliefert. Die erste Klinik öffnete am 2. April nach nur zwei Tagen Bauzeit ihre Türen. Sie besteht aus vorgefertigten Bauelementen mit den Maßen eines Standard-40-Fuß-Containers, damit sie ebenso leicht zu stapeln wie zu transportieren sind.

Die Module mit knapp 15 Quadratmetern Grundfläche sind ab Werk bereits mit Türen, Fenstern und Platz für Elektro- und Sanitärinstallationen ausgestattet. Zudem enthalten sie Luftreinigungsanlagen sowie die Technik für eine Unterdruck-Belüftung (negative pressure isolation, kurz NPI), die für Isolierstationen benötigt wird. Am Einsatzort lassen sich die Module wie Legosteine zu Flachbauten oder Hochhäusern zusammensetzen. „Die Baugeschwindigkeit beträgt mit NPI-Ausstattung eine Etage pro Tag“, sagt Juliet Jiang, Vizepräsidentin bei der Broad Group.

Auf der Krankenhaus-Baustelle in Seoul hob ein Kran ein Modul nach dem anderen von den Tiefladern und platzierte sie parallel ausgerichtet auf Betonpflöcken. Zwischen den Boxen blieben zunächst containerbreite Lücken. Diese schlossen die Bauarbeiter anschließend, indem sie jeweils eine Seitenwand der Module als zusätzlichen Boden herunterklappten und so die Zimmerbreite verdoppelten. Anschließend fügten sie die restlichen Wand- und Deckenpaneele ein und verschraubten alles miteinander.

So entstehen aus den Containern Korridore, Patientenzimmer inklusive Bad, Labore, Apotheken und Personalräume. Entscheidend für den Einsatz bei ansteckenden Krankheiten ist das Unterdruck-Belüftungssystem: In den Patientenzimmern wird permanent Luft abgesaugt, sodass ein leichter Unterdruck entsteht und keine kontaminierte Luft aus den Patientenzimmern in die anderen Zonen des Krankenhauses strömen kann. Frisch- und Abluft durchlaufen ein von Broad entwickeltes dreistufiges Filtersystem, das Keime unter anderem mit Ozon und einem elektrostatischen Filter abtötet.

Ursprünglich hat die Firma das System für den Hochhausbau entwickelt. Dort seien die vorgefertigten Sandwich-Paneele sogar bereits wettbewerbsfähig, sagt Jiang. Denn während Beton langsam vor Ort gegossen werden muss, lassen sich die Wand-, Boden- und Deckenpaneele vorgefertigt anliefern. „B-Core Slab“, so die Bezeichnung der Sandwichstruktur, besteht aus zwei Edelstahlplatten mit kurzen, dünnen Edelstahlröhren dazwischen. In die Zwischenräume kommt Steinwolle zur Temperatur- und Geräuschisolierung. Die Sandwich-Konstruktion sei zudem erdbebenfester als Beton und ließe sich wiederverwenden. Die Lebensdauer von Edelstahl betrage durch die hohe Korrosionsfestigkeit bis zu 10000 Jahre.

Broad sieht die B-Core Slabs sogar am Anfang eines industrieübergreifenden Leichtbau-Siegeszugs. Ein Werbevideo zeigt zweistöckige Autotrassen aus Edelstahl sowie ziemlich eckig aussehende Busse, Ozeandampfer und Flugzeuge. Den genauen Stand „solcher Anwendungen in verschiedenen Projekten“ will das Unternehmen aber noch nicht verraten. Nur so viel sei spruchreif: An den Instant-Krankenhäusern seien europäische und andere Länder interessiert.

(bsc)