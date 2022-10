Leica M6 – eine Liebeserklärung an einen Kameraklassiker

Die M6 gilt als Legende. Noch heute wäre es eine Herausforderung, eine Kamera zu finden, die so unauffällig und zuverlässig arbeitet, wie die Messsucherkamera aus den 1980er-Jahren – trotz Spiegellos-Technik und elektronischer Verschlüsse aktueller digitaler Modelle. Manch eine Aufnahme hätte ich in meiner Zeit als Reportagefotograf ohne die kleine, leise Messsucherkamera gar nicht machen können.

Inmitten zwielichtiger Waffenhändler

So sind beispielsweise kriminelle Waffenhändler bekannt für ihre dunklen Hinterzimmergeschäfte, aber nicht dafür, dass sie gerne im Rampenlicht vor einer Kamera stehen. Für eine Reportage sollten mein Redakteur und ich aber eben diese Geschäfte dokumentieren, die in einem kleinen tschechischen Hotel abgewickelt wurden.

Sobald mein schreibender Kollege und ich die Hotelbar betraten, verstummten alle Gespräche. Etwa zwanzig Augenpaare verfolgten misstrauisch jede unserer Bewegungen. Mein Kollege platzierte seinen offenen Notizblock samt Kugelschreiber auf dem Tresen und bestellte Bier für uns. Zur Ablenkung stellte ich meine Kameratasche sowie meine Canon EOS-1 – bestückt mit dem größten Zoom – unübersehbar einige Schritte entfernt von mir auf den Boden. Zum Fotografieren hatte ich mir vorher eine List ausgedacht.

Eine fotografische List

Meine Leica M6 hing verdeckt unter meiner Jacke am Riemen um den Hals. In die Jackentasche hatte ich vorher ein kleines Loch geschnitten und einen Drahtauslöser hindurchgeführt. So konnte ich, mit einer Hand lässig in der Jackentasche, unentdeckt und kaum hörbar Aufnahmen machen. Das 35-Millimeter-Objektiv hatte ich mit Blende f/8.0 so vorfokussiert, dass das Geschehen zwischen drei Metern Abstand und unendlich scharf abgebildet wurde.

Nach wenigen Minuten, wir hatten gerade unsere Biere bekommen, stand einer der Waffenhändler von seinem Platz auf, ging langsam auf uns zu, schloss wortlos den Notizblock auf dem Tresen und setzte sich wieder auf seinen Platz. Wir haben das Signal sofort verstanden und den Rückzug angetreten. Ohne Interview, aber mit Fotos. Gedruckt wurde die Reportage dennoch – und zwar im Playboy unter dem Titel "Haus der Angst".

Zeitgemäßer Klassiker und ein Kind der 1980er

Die Leica M6 ist ein Kind der 1980er. Produziert wurde sie von 1984 bis 2002, verkauft für über 3000 D-Mark. Bereits zu ihrer Zeit war sie ein Exot. Genutzt wurde sie hauptsächlich von jenen, die auf eine leise Kameramechanik angewiesen waren: Konzert- und Theaterfotografen sowie professionelle Reportagefotografen. Auch bei Künstlern war die M6 sehr beliebt. Für technische Innovation dagegen war sie nicht bekannt. Hier hatten die japanischen Kamerahersteller Leica längst den Rang abgelaufen.

Die M6-Produktion fällt in die Zeit des Wandels im Kameramarkt. Hersteller wie Canon hatten Modelle wie die bereits genannte EOS-1 (1989 bis 1994) im Programm, die mit fortschrittlicher Spiegelreflextechnik arbeiteten und schon einen Autofokus boten. Man bekam sie für den gleichen Preis wie eine Leica M6, technisch war die Canon-Kamera längst in andere Welten vorgestoßen.