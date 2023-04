Inhaltsverzeichnis Leitfaden: Wie Sie kleine und große Balkonkraftwerke bauen Amortisation

Planungsvorlage Ortsbegehung Erlaubnis und Versicherung Dimensionierung und Elektrik Absicherung Glasrichtlinien Mikrowechselrichter und Halterungen Anmeldung und Eigenverbrauchsoptimierung Kommentar: Mehr machen Artikel in c't 10/2023 lesen

Seitdem über Balkonkraftwerke an allen Ecken und Enden berichtet und dafür geworben wird, hat auch c’t das Thema in vielen Artikeln behandelt. Eigentlich könnten wir jetzt behaupten, dass dazu alles gesagt ist. Dennoch trudeln in unseren Mailpostfächern regelmäßig Fragen ein; auch aus der Redaktion kommen immer wieder Anfragen, wie man bei Installationen vorgehen sollte und was man dabei alles beachten muss.

Darum lesen Sie in diesem Artikel, wie Sie für ihre persönlichen Verhältnisse Schritt für Schritt zu Ihrer mehr oder weniger großen Photovoltaikanlage mit Mikrowechselrichter kommen. Die Planungsschritte beruhen auf unseren Erfahrungen, die wir beim Bau solcher Anlagen in den letzten Jahren gesammelt haben.

Dabei variiert die Detailtiefe mancher Schritte, weil wir nicht jeden spitzverdackelten Spezialfall aller denkbaren baulichen und Verkabelungsgegebenheiten behandeln können. Unsere Tipps plus etwas weitere Recherche und Handarbeit sollten Sie aber an Ihr Ziel bringen. Dieser Artikel geht davon aus, dass Sie sich schon grob informiert haben, was ein Balkonkraftwerk eigentlich ist und einige Grundbegriffe der Elektroinstallation kennen.