Lockdown in Shanghai: Apps für Lebensmittel-Lieferungen bekommen zweite Chance​

Während der seit einem Monat andauernden Abriegelung Shanghais waren Apps zur Lebensmittel-Lieferung ein Rettungsanker für die gestrandeten Einwohner. Die Abriegelung Shanghais ist die letzte Etappe einer zweijährigen Achterbahnfahrt für die Online-Lebensmittelindustrie in China. Ihr Aufstieg, ihr Fall und ihr erneuter Aufstieg spiegeln die Verschärfung und Lockerung der chinesischen COVID-19-Beschränkungen wider: Apps wie Dingdong, Alibaba's Hema und Meituan's Maicai hatten immer dann zu kämpfen, wenn die Beschränkungen gelockert wurden.

Jetzt, da China seine Null-Covid-Strategie fortsetzt, haben die strengen Sperrmaßnahmen der Branche eine weitere Chance gegeben, nach einem Jahr mit enttäuschenden Geschäftsergebnissen zu glänzen. Ob sie auch dann noch erfolgreich sein wird, wenn sich die Lage wieder normalisiert hat, ist allerdings eine ganz andere Frage.

2015 begannen chinesische Tech-Unternehmen wie Alibaba zu experimentieren, um den Lebensmitteleinkauf in die florierende E-Commerce-Landschaft des Landes einzubinden. Die Branche kam erst 2018 und 2019 in Fahrt, Dutzende neue Start-ups konkurrierten mit ihren Apps um Aufmerksamkeit und Investitionen. Doch das Wachstum war bescheiden, und Start-up-Fehlschläge waren an der Tagesordnung.

Erst die erste landesweite Abriegelung in China in den ersten Monaten von 2020 hat das Wachstum der Branche wirklich beschleunigt. Die Chinesen begannen, sich auf die neuen Apps einzulassen.

Markt für Lebensmittel-Apps

Schon bald entwickelte sich diese Branche zu einer der heißesten neuen Tech-Industrien in China, mit einer Flut von Risikokapitalfinanzierungen und Tech-Giganten wie DiDi und Meituan, die sich ebenfalls ein Stück vom Kuchen abschneiden wollen. Ein McKinsey-Bericht vom Februar 2021 sagte voraus, dass "der Online-Lebensmittel-Einkauf 2021 wahrscheinlich einer der am meisten umkämpften und umstrittenen Sektoren in China sein wird, die sich an Verbraucher richten."

Er war tatsächlich umkämpft, denn die Marktteilnehmer scheuten sich nicht, Geld auszugeben: "Der gesamte Markt verbrannte jeden Monat mindestens 10 Milliarden Yuan (1,44 Milliarden Euro)", sagte ein anonymer leitender Angestellter von Chengxin Youxuan, DiDis inzwischen aufgelöstem E-Lebensmittel-Arm, der chinesischen Wirtschaftszeitung Caixin. Im Juni 2021 beantragten die Start-ups Dingdong und MissFresh am selben Tag den Börsengang in den Vereinigten Staaten und wetteiferten darum, das erste chinesische börsennotierte Online-Lebensmittelunternehmen zu werden.

Doch im vergangenen Jahr begann die Entwicklung zu kippen. Trotz des Rummels und des Geldes hatten diese Unternehmen Schwierigkeiten, Gewinne zu erzielen, sobald die Einschränkungen aufgehoben wurden und die Menschen wieder persönlich einkauften. Schlimmer noch, sie gerieten in Chinas neuen Kampf gegen kartellrechtswidriges Verhalten. Die chinesische Regierung verhängte schnell Geldstrafen und stellte in Leitartikeln den Wert der Branche in Frage.

Infolgedessen beschlossen die einst vielversprechenden Start-ups und großen Technologieunternehmen, ihre Expansionspläne zurückzuschrauben, massive Entlassungen vorzunehmen oder schlichtweg Konkurs anzumelden. Auch die zwei erfolgreichen Technologieunternehmen DiDi und Ele.me, die auf Online-Lebensmittelgeschäfte als neuen Wachstumsmotor gesetzt hatten, beschlossen die Einstellung dieser Dienste. Mindestens zwei weitere Online-Lebensmittelgeschäfte haben im letzten Jahr ihre Tätigkeiten eingestellt.

Die jüngsten Lockdowns geben der Branche nun eine zweite Chance. Da auch andere chinesische Städte wie Peking und Hangzhou unmittelbar vor Lockdowns stehen, laden wieder Millionen von Menschen diese Apps herunter und verlassen sich täglich auf sie. Tatsächlich stieg Dingdongs App Anfang April auf den dritten Platz in der Hitliste der kostenlosen Apps im App Store in China.

Lesen Sie auch Shanghai: Corona-Infektionen gehen trotz Lockdowns weiter hoch

Der tägliche Kampf um Lebensmittel

Während die glücklicheren Einwohner Shanghais vielleicht einmalige kostenlose Lebensmittelpakete von ihren Arbeitgebern oder den lokalen Behörden erhalten, mussten die meisten Menschen einen Weg finden, ihre Lebensmittel selbst zu kaufen. Einige Bewohner schlossen sich über Messaging-Apps zu Nachbarschaftsgruppen zusammen, sammelten die Bestellungen aller und kauften direkt bei nahe gelegenen Bauernhöfen oder Lebensmittelfabriken ein.

Aber für alleinlebende Menschen wie Queeny Song hat auch diese Option Nachteile, denn eine Familien-Bestellung von beispielweise fünf Pfund Schweinefleisch würde sie nicht so schnell verbrauchen können. Die einzige andere Möglichkeit für sie sind die Lebensmittel-Apps. Jeden Tag ruft sie Dingdong, Hema und Meituan Maicai auf, um einen der begehrten Liefertermine zu ergattern.

Aber da der Lockdown die Lieferkette für viele Waren, darunter auch Lebensmittel, unterbrochen hat, erfordert selbst eine Bestellung über diese Apps viel Glück und Ehrgeiz. Wie die Käufer von Black Friday Deals, die darauf warten, dass die Ladentüren geöffnet werden, strömen die Einwohner Shanghais zur angegebenen Zeit in die Apps und versuchen, so viel wie möglich zu kaufen, bevor die Vorräte in Sekundenschnelle aufgebraucht sind. Das kann stressig und frustrierend sein.

Li, eine Beraterin in Shanghai, die nur ihren Nachnamen nennen möchte, stand ebenfalls eine Woche lang jeden Morgen früh auf, um ihr Glück mit einem halben Dutzend verschiedener Apps zu versuchen. Doch während des Lockdowns konnte sie nicht einen einzigen Liefertermin buchen. Ihrer Mutter hingegen, die unter demselben Dach wohnt, gelangen drei Buchungen. Einmal legte Li Lebensmittel im Wert von Hunderten Yuan in den Einkaufswagen. Doch als sie zum Bezahlen kam, war nur noch eine Tüte Bonbons vorrätig.

Geringe Erfolgsquote bei Bestellungen

"Aufgrund des explosionsartigen Anstiegs der Nachfrage der Shanghaier Nutzerinnen und Nutzer wird sich das Einkaufserlebnis sicherlich von dem zu normalen Zeiten unterscheiden. Die Erfolgsquote bei Bestellungen wird gering sein", sagt ein Vertreter der Lebensmittel-App Dingdong. "In dieser Situation ist unser Prinzip, die Unparteilichkeit zu priorisieren." Das Unternehmen ordert deshalb jeden Tag zur gleichen Zeit Nachbestellungen und gibt jedes Mal einen zufälligen Teil der Bestellungen frei.

Die Art und Weise, wie die Branche mit diesen Problemen umgeht, kann darüber entscheiden, wie das Leben nach der Rückkehr zur Normalität aussehen wird. Können die Unternehmen die neuen Verbraucher halten, wenn die Menschen wieder in ihre Lebensmittelgeschäfte in der Nähe gehen können? Es ist schwer zu sagen, aber die Investoren sind nicht mehr so optimistisch wie in 2020, und die Nutzer sind wahrscheinlich gespalten.

Die Shanghaierin Queeny Song sagt, dass sie Apps wie Dingdong und JD auf ihrem Handy behalten wird, weil sie dankbar dafür ist, dass sie sie und andere Menschen in einer beängstigenden Zeit ernährt haben. Li dagegen sieht das anders. "Es ist immer noch meine zweite Wahl. Ich kaufe nur dort ein, weil ich es nicht anders kann", sagt sie. "Nach der Pandemie werde ich sie sicher nicht mehr benutzen."

Lesen Sie auch So hat Alibaba Lieferfahrer in China immer im Blick

(vsz)