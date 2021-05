Inhaltsverzeichnis Long Covid: Das dicke Ende kommt noch Mehr als 30 Symptome seit über einem Jahr Viele Ärzte noch nicht ausreichend aufgeklärt Entzündungsreaktion, Sauerstoffmangel, Antikörper? Artikel in MIT Technology Review 3/2021 lesen

Chantal Britt war immer fit und gesund. „Erkältungen und Grippe beeinträchtigten mich nie und so hatte ich auch keine Angst, mich mit diesem mysteriösen Virus anzustecken“, erzählt die 53-jährige Fachfrau für Wissenschaftskommunikation aus Bern. „Im Februar 2020 startete ich mein intensiveres Marathontraining, um mich auf einen Lauf in Zürich im Frühling vorzubereiten. Am 6. März besuchte ich dann ein Chorkonzert meiner Tochter, damals noch ohne Maske. Vier Tage später kratzte es mich im Hals und ich verspürte einen leichten Hustenreiz. Ich war etwas müde, aber nicht wirklich krank. Ich dachte noch: ‚Das ist nun wohl diese Infektion, das war ja gar nichts. In einer Woche bin ich wieder fit.‘“

Die meisten Covid-19-Erkrankten erholen sich tatsächlich schnell. Ein überraschend hoher Anteil allerdings, den Experten auf mehr als 20 Prozent beziffern, leidet noch viele Monate nachdem ihr Körper das Virus scheinbar besiegt hat, an einer verwirrenden Vielfalt von teilweise extrem belastenden Beschwerden. Diese lang anhaltenden Probleme sind nicht nur auf die Lunge beschränkt, sondern suchen den ganzen Körper vom Gehirn bis zu den Zehen heim. Es trifft junge wie alte, Männer wie Frauen, Menschen mit schweren Krankheitsverläufen mit Intensivbehandlung und leichte Fälle. Auch Kinder und Jugendliche bekommen „Long Covid“.

Mehr als 30 Symptome seit über einem Jahr

Chantal Britt holt der Spätverlauf von den Beinen, als sie sich schon wieder auf dem Damm glaubt. Als sie Mitte März 2020 ihr Arbeitsmaterial für das Homeoffice aus dem Büro holen möchte, muss sie bei einer Steigung plötzlich vom Fahrrad absitzen, weil sie keine Luft mehr bekommt. „Mein Herz raste, meine Lunge brannte, mir war schwindelig und übel. Beim Versuch wieder zu laufen ging es mir ähnlich.“ Ihr Läufer-Ruhepuls von 50 bis 60 Schlägen pro Minute steigt nun dauerhaft auf 80 bis 100 – bis heute ist das so. Selbst leichte Belastungen wie Treppensteigen lösen Herzrasen und Atemnot aus. Wie viele andere Long-Covid-Betroffene ist Britt oft restlos erschöpft, kann sich schlecht konzentrieren, leidet unter Kopfschmerzen, Muskelschwäche, Schlaflosigkeit und Panikattacken. Insgesamt plagen sie seit einem Jahr abwechselnd mehr als 30 Symptome.