Lovelace, Hopper, Hamilton & Co.: Wie kluge Frauen die Tech-Welt beeinfluss(t)en

Den meisten Menschen, die sich regelmäßig mit IT-Themen befassen, werden aus dem Stegreif einige Namen berühmter Erfinder aus dem Technik-Bereich einfallen. Etwa jener von Dennis Ritchie, der zusammen mit Brian W. Kernighan und Ken Thompson die nach wie vor omnipräsente Programmiersprache C entwickelte. Oder der von Konrad Zuse, der mit seinen Rechenmaschinen Pionierarbeit für die moderne Computerwelt leistete.

Weit weniger verbreitet ist das Wissen um berühmte Forscherinnen und Erfinderinnen der Geschichte. Und dies trotz der Tatsache, dass der Entwicklungsstand der heutigen IT ohne sie ebenso undenkbar wäre wie ohne das Zutun ihrer männlichen Kollegen. Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März erinnern wir an besondere Leistungen von Entwicklerinnen und Erfinderinnen, die IT-Geschichte geschrieben haben.