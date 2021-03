Lynk & Co 01: SUV-Verkauf in Deutschland ohne Händler

Der Hersteller Lynk & Co aus China verzichtet beim Lynk & Co 01 nach eigenen Angaben auf den Vertrieb über Händler ebenso wie auf die üblichen Optionslisten. Online bestellt und nach Hause geliefert, gibt es den Wagen lediglich mit zwei Antrieben und in Blau oder Schwarz. Extras gibt es nicht, alle Fahrzeuge kommen in "All Inclusive"-Ausstattung.

Kunden können den 01 für 35.000 Euro als Hybrid oder für 42.000 Euro mit Plug-in-Technik kaufen, ihn aber laut Hersteller auch für eine Flatrate von 500 Euro pro Monat fahren. Sie müssen dann aber noch den Sprit extra bezahlen. Technisch eng verwandt mit dem Volvo XC40, misst der 01 rund 4,50 Meter in der Länge und bietet bei einem Radstand von 2,73 Metern Platz für fünf Personen und bis zu 466 Liter Gepäck.

Hybrid mit und ohne Stecker

Der Lynk & Co 01 ist in zwei Hybridvarianten erhältlich, die beide über einen 1,5-Liter-Dreizylinder-Benziner von Volvo verfügen. Die günstigere Antriebsvariante verzichtet, wie etwa viele Toyota-Modelle, auf eine Lademöglichkeit. Bei der Hybridvariante leistet der Dreizylinder 105 kW (143 PS) und ist mit einem 40 kW-Elektromotor kombiniert. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 190 km/h.

Beim Plug-in-Hybrid sind sowohl der Benziner mit 132 kW (180 PS) und der Elektromotor mit 60 kW deutlich stärker. Der PHEV erreicht 210 km/h Höchstgeschwindigkeit. Außerdem hat der Akku hier eine Nettokapazität von 14,1 kWh, mit denen bis zu 69 Kilometer rein elektrische Fahrt möglich sein sollen. Für den Hybriden nennt Lynk & Co einen kombinierten Verbrauch von 6,6 Liter/100 km (WLTP).

Vorbereitet für Carsharing

Inklusive ist bei allen Lynk & Co 01 ein großes Panoramaglasschiebedach, eine elektronische Abstandsregelung und eine Bildschirmorgie statt klassischer Instrumente. In das Infotainment-System ist eine Selfie-Kamera eingebaut. Außerdem ist der Wagen für das Carsharing vorbereitet: Auf Knopfdruck kann der Besitzer seinen 01 über einen digitalen Schlüssel anderen zur Verfügung stellen – und somit Geld mit seinem Fahrzeug verdienen, statt welches fürs Parken auszugeben.

