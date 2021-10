MINT-Jobtag in München: Informierter Start in den neuen Job

Fachkräfte, Berufseinsteiger und Arbeitgeber kommen hier zusammen: beim MINT-Jobtag am 19. Oktober in München. Die bewährte Jobmesse – speziell für den MINT-Bereich – wird von Heise Medien, Technology Review und Jobware ausgerichtet. Der IHK Campus ist der Veranstaltungsort, wo Besucher – nach vorheriger kostenlosen Registrierung – netzwerken können.

Unternehmen und Vorträge

Teil des Events ist eine Unternehmensausstellung mit vielen attraktiven Firmen wie etwa Lauterbach für die Entwicklung von hardwaregestützten Debug- und Trace-Tools für Embedded Systeme, die Pixida Group, MHP Management- und IT-Beratung, Automotive Safety Technologies, Syss, Scandio und Airbus. Mit Gebhard Proske und Michaela Schmelz sind es auch ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin, die in einem Vortrag einen Einblick in den Bereich Digital Transformation Office bieten. Des Weiteren nimmt Dominik Hertrich von Jobware in seinem Vortrag das Bewerbungsgespräch in den Blick und fokussiert auf die Frage: Wie bewerbe ich mich 2021 richtig?

Daneben gibt es einen kostenlosen Bewerbungsmappen-Check und die Möglichkeit ein professionelles Bewerbungsfoto zu machen.

Ein umfangreiches Hygienekonzept nach der 3G-Regel sorgt vor Ort für die Sicherheit der Teilnehmenden. Auch der Catering-Dienstleister wird alle notwendigen Hygiene-Vorschriften beachten.

Ab aufs Karrieresprungbrett: Besucher können sich auf der Webseite kostenlos registrieren.

Zu Arbeitsplätzen und Stellenangeboten in der IT-Branche siehe auch den Stellenmarkt auf heise online.

