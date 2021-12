Inhaltsverzeichnis Praxiseinblick: Maker-Hardware in der Industrie Industrie vs. Arduino Arduino, Controllino und Programmierung Programmierung in C/C++ mit PlatformIO Fazit Artikel in Make Magazin 5/2021 lesen

Arduino, Raspberry Pi und Co. erfreuen sich seit ihrer Entstehung großer Beliebtheit. In Fachzeitschriften und auf einschlägigen Internet-Portalen wird eine schier endlose Zahl erfolgreich umgesetzter Projekte präsentiert. Egal ob Hausautomation, mobile Roboter, Gaming oder medizinische Anwendungen wie gesteuerte Prothesen – der Kreativität von Makern sind (fast) keine Grenzen gesetzt.

In der Industrie-Automation konnten sich diese Boards aber (noch) nicht durchsetzen und waren bislang keine ernstzunehmende Konkurrenz für etablierte Steuerungssysteme.

Woran das liegt und ob sich dies in Zukunft ändern wird – damit beschäftigen wir uns in diesem Artikel. Wir werfen einen Blick auf sogenannte industrietaugliche Varianten von Arduino und Raspberry Pi und wollen klären, was dieses industrietauglich eigentlich bedeutet. Am Beispiel des Controllino wird gezeigt, wie man einen "Industrie-Arduino" programmiert und wie Projekte mit dieser Low-Cost-SPS umgesetzt werden können.