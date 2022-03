Inhaltsverzeichnis Marktübersicht: Multichannel-Tools für E-Commerce

Multichannel gegen Monopole Software-Integration und Anforderungen Fazit Vergleichstabelle: Anbieter von Multichannel-Tools

Der E-Commerce boomt. Der Markt wächst seit Jahren beständig, zuletzt machte das Onlinegeschäft noch einmal einen deutlichen Sprung: Der Bruttoumsatz der über E-Commerce verkauften Waren lag dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel zufolge im Jahr 2021 bei 99,1 Milliarden Euro. 2020 waren es noch 83,3 Milliarden Euro – ein Anstieg von 19 Prozent. Zunehmend drängen deshalb auch kleinere Händler und Händlerinnen ins Internet, um in Onlineshops ihre Waren anzubieten. Ihr Weg führt von physischen Fußgängerzonen auf virtuelle Marktplätze: Rund 50 Prozent des E-Commerce-Umsatzes stammt laut bevh hierzulande aus Produktverkäufen auf Marktplätzen.

Doch bietet man seine Produkte und Waren auf mehreren Verkaufsplattformen gleichzeitig an, wird es schnell unübersichtlich. Multichannel-Tools helfen Onlinehändlern dabei, über ein zentrales Dashboard den Überblick über Bestellvorgänge, Versand, Retourenmanagement und Co. zu behalten. Händler müssen einzelne Bestellungen damit nicht mehr separat im jeweiligen Backend der einzelnen Plattformen verarbeiten, sondern können die Bestellungen aller Kanäle an einer zentralen Stelle koordinieren.

iX-tract Händler, die nicht nur über ihren eigenen Webshop verkaufen, verfolgen meist eine Multichannel-Strategie und bieten ihre Waren auf mehreren Marktplätzen an.

Das bietet zusätzliche Verkaufschancen, erhöht aber auch den administrativen Aufwand. Multichannel-Tools mindern diesen ab: Sie dienen als zentrale Schnittstelle und automatisieren sich wiederholende Prozesse.

Allein am deutschsprachigen Markt tummeln sich viele Multichannel-Angebote: Die Softwareprodukte unterscheiden sich vor allem in den angebundenen Marktplätzen und in der Zahl der integrierten Zusatzfunktionen – von reiner Middleware ist bis hin zu All-in-one E-Commerce-Plattformen alles vertreten.

Cloud-Produkte sind die Regel, es gibt aber auch Produkte, die on Premises gehostet werden können. tricoma erlaubt als einziges Tool vollständigen Zugriff auf den Quellcode.

Das zentrale Dashboard von Billbee zeigt Onlinehändlern die wichtigsten Neuigkeiten und Verkaufsstatistiken. In der Spalte links verstecken sich die weiteren Funktionen des Multichannel-Tools wie das Kundenmanagement, Verkaufsberichte und die Artikelverwaltung. (Bild: Billbee)

Der Markt der Toolanbieter ist fast so umkämpft wie der Onlinehandel selbst. Die generelle Produktplatzierung auf mehreren Marktplätzen beherrschen alle vorgestellten Multichannel-Tools, die Zahl der integrierten Plattformen variiert aber stark. Auch im erweiterten Funktionsumfang unterscheiden sich die E-Commerce-Werkzeuge erheblich: Manche agieren als reine Vermittler, also als Middleware, andere sind Rundum-sorglos-Pakete für den E-Commerce-Handel – teilweise sogar samt der Einbindung von Offlineverkaufsstätten. Das spiegelt sich auch in den Preisstrukturen wider.