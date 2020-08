Matratze mit Vollausstattung

Das neue Topmodell der US-Firma Eight Sleep ist eine Schlafstätte, die man per App steuern kann. Ein eingebautes Netz aus Wasserkanälen kühlt oder heizt die Matratze in mehreren einstellbaren Temperaturzonen.

Sensoren überwachen Schlafqualität, Herzfrequenz und andere Vitaldaten. Mit einem Vibrationsalarm sollen Schläfer besonders sanft geweckt werden. Verpackt ist das alles in einer 30 Zentimeter dicken Schaumstoffmatratze aus fünf Schichten. Ein Liefertermin für Deutschland wurde noch nicht genannt.

Produkt: Pod Pro

Hersteller: Eight Sleep

Preis: ab 2600 Dollar

(bsc)