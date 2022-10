Inhaltsverzeichnis Medikamente mit mehr Marge: Wie die Produktion nach Europa geholt werden könnte Der Ostwärtsdrift der Pharmabranche Gegen den Trend Wirstoffgehalte messen Eine Ära der mRNA-Medikamente? Artikel in MIT Technology Review 7/2022 lesen

SARS-CoV-2 hat uns eindringlich die Fragilität der globalen Pharmaproduktion vor Augen geführt. Bis heute weiten sich Lieferengpässe aus. Ob das Brustkrebsmedikament Tamoxifen, Fiebersaft für Kinder oder nun das Schlaganfallmedikament Actilyse – die Mangelwirtschaft ist im Westen neues Leid für Patienten und Apotheker. Lieferketten, einst just in time ein Räderwerk der Effizienz, stocken heute immer wieder. Ursache sind Flaschenhälse in der Produktionskette. Ein Wirkstoff oder ein Vorprodukt stammt manchmal nur noch aus einem einzigen Werk weltweit. Kann diese Fabrik nicht liefern, ist die weltweite Versorgung in Gefahr.

Würde ein Bakterium die nächste Pandemie auslösen, wären die Folgen vielleicht noch verheerender als während der aktuellen Viruspandemie: Die Infizierten würden massenhaft Antibiotika brauchen, weltweit. Aber 90 Prozent der Antibiotika kommen aus Asien. "Wir hätten es extrem schwer gehabt, unseren Arzneibedarf zu decken, wenn aus Ländern wie China und Indien bei enormem Eigenbedarf womöglich nichts mehr exportiert hätte werden können", sagt Matthias Braun, bis Mai 2022 Geschäftsführer Pharmazeutische Produktion und Fertigung von Sanofi in Deutschland. Die globale Arbeitsspezialisierung und Monopolbildung sind vor allem eins: profitabel. Krisenfest sind sie dagegen definitiv nicht. Im Zuge der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2021 kündigte der damalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor diesem Hintergrund die Rückholung der Produktion wichtiger Arzneistoffe nach Europa an.

Passiert ist seitdem nicht viel. Die Produktion von Arzneistoffen verlagert sich seit Langem und weiterhin unaufhaltsam ostwärts. Die Zahl der Produzenten in der EU schrumpft seit Jahren. Dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zufolge ist die Zahl der Pharmaunternehmen in China von 2010 bis 2018 jedes Jahr um 1,3 Prozent gewachsen. In Europa samt der Schweiz schrumpfte sie im selben Zeitraum um 0,8 Prozent pro Jahr. Nahezu alle Generika, also jene Arzneien, deren Patente ausgelaufen sind und die günstig verkauft werden, kommen aus China und Indien. Diese Medikamente sind die medizinische Grundversorgung, etwa Präparate gegen Fieber, Kopfschmerzen und Grippe. Lässt sich ein solcher Trend, der den enormen Triebkräften der Marktwirtschaft unterliegt, brechen? Lässt sich die Pharmaproduktion deglobalisieren?