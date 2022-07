Inhaltsverzeichnis Meeresbiologin: "Leben ist nicht nur eine Ansammlung einzelner Arten" Noch zu wenig Wissen Monitoring der Biodiversität Artikel in MIT Technology Review 5/2022 lesen

Als Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven und Gruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie ist Antje Boetius eine kräftige Stimme, wenn es um die Belange der Kleinsten geht. Wer das Artensterben und den Klimawandel bremsen wolle, müsse in seinen Kalkulationen auch die Mikroorganismen berücksichtigen – denn sie reagieren erheblich auf Temperaturänderungen, Dürre und Überflutungen.

Gemeinsam mit 31 anderen Mikrobiologinnen und -biologen aus aller Welt hat sie in der Fachzeitschrift "Nature" appelliert, die zentrale Rolle und globale Bedeutung der Mikroorganismen in der Biologie des Klimawandels nicht zu unterschätzen – und ihre Diversität im Blick zu behalten.

Wenn wir heute von Biodiversität sprechen, ist die stille Übereinkunft, dass es um Insekten, Vögel, Pflanzen oder Wisente geht. Kaum jemand hat die Mikroorganismen im Blick. Geht deren Vielfalt ebenfalls zurück?