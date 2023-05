"Mein Eistee kam vom Himmel": Wie weit Shenzhen bei der Lieferung per Drohne ist

Mein Eistee kam vom Himmel herabgeschwebt. In einem belebten Stadtviertel im chinesischen Shenzhen beobachtete ich, wie eine gelb-schwarze Drohne zwischen mehreren Wolkenkratzern einen Abholkiosk an der Straße anflog. Die Oberseite des Kiosks von der Größe eines Verkaufsautomaten öffnete sich, und die landende Drohne stellte einen weißen Karton mit meinem Getränk hinein. Als ich die Bestellung eine halbe Stunde zuvor auf meinem Handy aufgegeben hatte, schrieb mir die App, dass das Getränk um 14:03 Uhr per Drohne geliefert werden würde. Genau dann kam es auch an.

TR-Reporter Zeyi Yang Zeyi Yang ist Reporter für die US-Ausgabe von MIT Technology Review in China und Ost-Asien. Er berichtet von dort regelmäßig über Technologie-Themen. Artikel von Zeyi Yang für die US-Ausgabe von MIT Technology Review

Der Drohnenlieferdienst, den ich ausprobiert habe, wird von Meituan betrieben, Chinas beliebtester Essenslieferplattform. 2022 beschäftigte das Unternehmen rund sechs Millionen Gig-Delivery-Mitarbeiter, die Milliarden von Bestellungen auslieferten. Aber seit 2017 arbeitete das Unternehmen auch an Lieferungen durch Drohnen. Seit nunmehr anderthalb Jahren betreibt Meituan in Shenzhen, einer im Südosten Chinas gelegenen Stadt mit einer ausgereiften Lieferkette für Drohnen, regelmäßig solche Lieferrouten.

Lieferung meines Eistees. (Quelle: Zeyi Yang / MIT Technology Review (US))

Viele große Unternehmen haben ein Auge auf Lieferdrohnen geworfen. Amazon schlug dies erstmals 2013 vor, aber der Fortschritt wurde durch Vorschriften und mangelnde Nachfrage begrenzt. Wing, das zur Google-Muttergesellschaft Alphabet gehört, hatte mehr Erfolg und bietet Drohnenlieferungen auf drei Kontinenten an. Walmart schließlich unterstützt mehrere Drohnen-Start-ups, um mit der Auslieferung seiner Produkte zu experimentieren.

Lieferungen per Drohne in dicht besiedelten Stadtvierteln

Was Meituan von diesen US-Unternehmen unterscheidet, ist die Tatsache, dass es sich für das Anbieten von Lieferungen per Drohne in einer potenziell sehr schwierigen Umgebung entschieden hat: nämlich in dicht besiedelten Stadtvierteln. Doch dieser Ansatz ist in China tatsächlich sinnvoll, wo die meisten Menschen in Hochhäusern in bevölkerungsreichen Städten leben und viele von ihnen täglich Essenslieferungen bestellen.

Damit der Service auch in einer dicht bebauten Stadt funktioniert, lässt Meituan die Drohnen nicht direkt an die Haustür liefern. Stattdessen hat das Unternehmen Abholkioske in der Nähe von Wohn- oder Bürogebäuden eingerichtet. Die Drohnen geben die Lieferungen an den Kiosken ab, die mehrere Pakete auf einmal aufnehmen können. Das Verfahren mag für die Kunden weniger bequem sein, aber es ermöglicht jeder Drohne, eine vorher festgelegte Route von einem Startplatz zu einem Kiosk zu fliegen, was das Navigieren in städtischen Gebieten erheblich erleichtert.

2022 hat Meituan mehr als 100.000 Drohnenlieferungen in Shenzhen absolviert. Meine eigene Erfahrung war nicht reibungslos. Beim ersten Versuch, den Dienst zu nutzen, bestellte ich versehentlich bei einem Restaurant, das zu weit entfernt war. Mein zweiter Versuch schlug fehl, weil ich unwissentlich nach Geschäftsschluss bestellt hatte (die Drohnen gehen um 19 Uhr zu Bett).

Aber für einige Einwohner und Händler von Shenzhen ist die Lieferung per Drohne keine Neuheit mehr, sondern gehört zum Alltag. Meituans Fortschritte zeigen, dass regelmäßige Lieferungen in Städten möglich sind, auch wenn dafür einige Kompromisse in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit eingegangen werden müssen. Um herauszufinden, wie sie diesen Trick schafft, habe ich einen der Drohnen-Startplätze des Unternehmens besucht.

Flughafen für Drohnen auf einem Einkaufszentrum

Meituan lässt seine Drohnen in Shenzhen von fünf Lieferzentren aus starten. Mein Tee kam von einem Zentrum, das sich nur ein paar hundert Meter entfernt auf einem riesigen Einkaufszentrum befindet. Dort wurde das Dach des Gebäudes in einen Flughafen für die Drohnen und eine Handvoll Mitarbeiter umgewandelt.

Als ich im April zu Besuch kam, waren etwa zehn Drohnen auf dem Dach geparkt, während zwei bis drei gerade starteten oder landeten. Wie mir ein Meituan-Mitarbeiter sagte, hatte ich gerade die geschäftige Mittagsspitze verpasst, und die Drohnen und Menschen dort ruhten sich aus und wurden vor der Abendspitze aufgeladen.

Der Arbeitsablauf ist eine Mischung aus menschlicher und automatisierter Arbeit. Sobald das Drohnen-Liefersystem eine Bestellung erhält (Kunden bestellen bestimmte Artikel, die in der App des Unternehmens für die Lieferung per Drohne markiert sind), geht eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter zu den Restaurants, die sich alle ein paar Stockwerke tiefer im Einkaufszentrum befinden, um die Bestellung abzuholen und zum Startplatz zu bringen. Diese Person legt die Speisen und Getränke in einen standardisierten Karton, wiegt ihn, um sicherzustellen, dass er nicht zu schwer ist, verschließt den Karton und übergibt ihn einem anderen Mitarbeiter, der auf den Umgang mit Drohnen spezialisiert ist. Dieser platziert den Karton unter eine Drohne, bis er einrastet.

Wie Mitarbeiter die Lieferdrohne beladen. (Quelle: Zeyi Yang / MIT Technology Review (US))

Alles Weitere ist hochgradig automatisiert, sagt Mao Yinian, der Leiter der Drohnenlieferdienste bei Meituan. Die Bewegungen der Drohnen werden von einem zentralen Algorithmus gesteuert, und die Routen sind vorgegeben. "Man weiß im Voraus, auf die Sekunde genau, wo jede Drohne sein wird und wie schnell sie ist, sodass die Kunden die Ankunftszeit mit einer Abweichung von zwei Sekunden erwarten können, statt drei Minuten oder sogar zehn Minuten bei der traditionellen Lieferung", sagt er.