"Mercedes-Benz Group AG": Daimler ändert nach Konzernumbau den Firmennamen

Die Daimler AG ändert ihren Firmennamen ab Dienstag (1. Februar) in "Mercedes-Benz Group AG". Die Umfirmierung steht am Ende einer umfassenden strukturellen Neuaufstellung, die Ende vergangenen Jahres mit der Trennung in Daimler Truck als Lkw-Produzent und Mercedes-Benz als reinen Personenwagen-Hersteller begann.

Daimler-Chef Ola Källenius will damit die aktuell hohe Anziehungskraft der ältesten Marke in seinem Konzern nutzen, um Mercedes-Benz zur Luxusmarke auszubauen: "Wir sehen, dass die Aufmerksamkeit für Mercedes in den letzten 12 bis 18 Monaten gestiegen ist". Nach dem aktuellen Stand bei Interbrand wird Mercedes unter allen Automarken im Ansehen nur von Toyota übertroffen.

Erstmals verwendete die damalige Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) im Jahr 1900 den Namen "Mercedes" für ein Auto, das als Pkw konstruiert worden war, statt als motorisierte Kutsche. Die Vorteile lagen auf der Hand: durch den längeren Radstand, einen tiefliegenden Schwerpunkt und nicht zuletzt einen Leichtmetallmotor zeigte sich das Modell auf der Straße und in zahlreichen Rennen vielen Modellen der Konkurrenz überlegen. Den Namen brachte inklusive der für Daimler überaus erfolgreichen Verbesserungswünsche der Großkunde Emil Jellinek ins Spiel. Er ließ Daimler den Wagen nach seiner damals zehn Jahre jungen Tochter benennen.

Der Name "Benz" in der Firmenbezeichnung geht auf Carl Friedrich Benz zurück, dessen Patent-Motorwagen von 1885 als erstes praxistaugliches Automobil gilt. Sein 1883 gegründetes Maschinenbau- und Automobilunternehmen Benz & Cie. fusionierte 1926 mit der Daimler-Motoren-Gesellschaft zur Daimler-Benz AG (heute Daimler AG).

