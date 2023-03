Inhaltsverzeichnis Metaverse: Warum Unternehmen Digitale Zwillinge absichern sollten Exklusivität als Erfolgsmotor Daten für die virtuelle Vorherrschaft Subtile Manipulation, große Schäden Lukratives Ziel für Wirtschaftsspionage Security by Design ist Pflicht Fazit Artikel in iX 2/2023 lesen

Eine Geste aus dem Handgelenk genügt, um vollständig in die neue Frühjahrskollektion einer italienischen Luxusmarke gekleidet zu sein. Ein weiteres Kreisen mit dem Analog-Stick des VR-Controllers und siehe da, in Größe M sitzt das Outfit wie angegossen. An der Wand des digitalen Flagship-Stores materialisieren sich passende Accessoires – alles individuell auf die Vorlieben der anprobierenden Personen zugeschnitten. Nach dem Check-out über ein persönliches Wallet bekommen die ersten 100 Kundinnen und Kunden ein limitiertes NFT zur Kollektion und damit den Zugang zu exklusiven Rabattaktionen und Events.

So ähnlich stellen sich immer mehr Menschen das Shoppingerlebnis der nahen Zukunft vor. Der anhaltende Hype um das Metaverse prägt dabei die Diskussion um solche Konzepte und Visionen.

Andrea Schmitt Andrea Schmitt ist Managerin im Bereich Cybersecurity & Privacy bei PwC Deutschland. Sie ist Expertin für die Themen Cybersicherheit im Metaverse und Cyber in Deals.

Silvia Knittl SIlvia Knittl ist Director für Cyber Security & Privacy bei PwC Deutschland. Zu ihren Schwerpunkten zählen Enterprise Security Architecture und neue Cyberarchitekturen durch Zero Trust oder Metaverse.

Es bietet das Versprechen, ein persistenter digitaler Raum zu sein, in dem sich Menschen bevorzugt mittels VR-Technologie zum Arbeiten, Einkaufen oder Vergnügen treffen. Das Metaverse im eigentlichen Sinne entwickelt sich jedoch gerade erst. Derzeit existiert es als eine Reihe von Konzepten und Vorläufern, die in Zukunft zusammenwachsen sollen, mehr dazu lesen Sie im Artikel "Das Metaverse – das steckt dahinter". Bislang fehlen gemeinsame Standards und offene Schnittstellen.