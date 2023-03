Inhaltsverzeichnis Metaverse erklärt: Das steckt dahinter Die Grundlage ist gelegt Metaverse in der Gesellschaft Wie Unternehmen das Metaverse sehen So geht es jetzt weiter Artikel in iX 2/2023 lesen

Zukunft des Internets, Verschmelzen von realer und virtueller Welt oder nur ein fragendes Meta-what? Das Metaverse fasziniert und wirft zugleich Fragen auf: Was ist das eigentlich? Gibts das schon? Und was bedeutet es für mich oder mein Unternehmen? Der folgende Beitrag bringt Licht ins Dunkel. Doch gleich vorab: Einfach weggehen wird das Metaverse sicherlich nicht.

Ignorieren ist deshalb keine Option. Allzu viele Unternehmen haben diesen Fehler beim Aufkommen des Internets und erneut zu Beginn von Social Media gemacht, nur um dann überrascht festzustellen, dass beide unser (Geschäfts-)Leben grundlegend veränderten – und anschließend panisch zu versuchen, den Anschluss nicht zu verlieren. Warum das Metaverse das ganze Jahr 2022 über zumindest medial so prominent war, lässt sich leicht beantworten: Die Umbenennung von Facebook in Meta im Oktober 2021 hat es auf einen Schlag bekannt gemacht. Doch Begriff und Konzept existieren seit Jahren.

Den Begriff Metaverse prägte der Autor Neal Stephenson vor 30 Jahren. In seinem Roman Snow Crash beschreibt er es als einen virtuellen Ort, an dem sich die Menschen mit selbst gestalteten Avataren treffen. In ihm existiert die Droge Snow Crash als ein Computervirus, das auch Menschen infizieren kann. Schon in Stephensons Roman besteht über diese Droge eine – wenn auch dystopische – Verbindung zwischen der virtuellen und der realen Welt. Diese Verbindung ist bis heute ein zentraler Aspekt der Idee Metaverse.