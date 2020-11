Inhaltsverzeichnis Microsoft Windows im Wandel der Zeit: Vom hässlichen Entlein zum Überflieger Von DOS auf 1 Von zwei zu 286 Ins Netz gegangen Explorer landet Vor Gericht und ... Fehlschläge Artikel in c't 27/2020 lesen

Als der Autor dieses Artikels 1990 zu c’t stieß, rüstete sich Microsoft für die Markteinführung von Windows in Version 3. Davor hatten es hierzulande zwei Varianten von Windows zu Bekanntheit gebracht: Windows 1.02 und 2.11 waren Mitte der 80er-Jahre einer von mehreren Versuchen, persönlichen Computern eine grafische Oberfläche zu verpassen. Mit am Start: Visi On, TopView, DESQview und GEM. Von diesen Softwarepaketen redet heute keiner mehr, aber auch die beiden frühen Windows-Versionen hatten wenig Anteil daran, dass Windows heute fast jeder kennt.

Im Mai 1986 kam Windows 1.02 in Deutschland in den Handel, kostete mehrere hundert Mark und galt doch nur als Hilfsprogramm, um ausgewählte Anwendungen ausführen zu können. Das gängige Betriebssystem auf PCs war DOS 3. Schon damals empfahl es sich, Windows auf der Festplatte einzurichten. Es wurde wie ein DOS-Programm durch Eingabe von win gestartet. Auf das DOS-Betriebssystem, das im Textmodus Befehle entgegennahm, legte sich eine grafische Oberfläche, die mit einer am seriellen Port angeschlossenen Maus bedienbar war.

Von DOS auf 1

In c’t 8/1986 besprach Eckart Steffens Windows 1 und seine Anwendungen: Notepad und Taschenrechner sind noch heute an Bord. Das längst wieder verschwundene Cardfile funktionierte als Karteikasten, etwa für Adressen, und konnte damals per Modem verbotenerweise hinterlegte Rufnummern wählen. Steffens lobte "Cut und Paste" als einfaches Vergnügen, um Grafiken in Texte einzufügen – zu dieser Zeit für den PC eine echte Neuerung. Auch dass man verschiedene Schriften auf dem Bildschirm sehen und auf einen Drucker ausgeben konnte, verzückte damals.