Inhaltsverzeichnis Mikrocontroller: Programmier-Umgebung PlatformIO installieren Was macht eine Programmier-Umgebung aus? Installation von VisualStudio Code Versionsverwaltung git installieren Erweiterung mit PlatformIO Erstes Projekt in PlatformIO Vorhandene Projekte öffnen

Die beliebte Arduino-IDE (Integrated Development Environment) gelangt nicht nur bei den neuesten Arduino- und ESP-Boards an ihre Grenzen: Zahlreiche andere moderne Controller-Boards, wie sie beispielsweise in 3D-Druckern sitzen, überfordern inzwischen die stets etwas stiefmütterlich gepflegte und so unkomfortabel gewordene Programmierumgebung (da kann auch die inzwischen endlich veröffentlichte Version 2.0 das Ruder nicht komplett herumreißen). Grund genug, zum moderneren PlatformIO zu wechseln.

Die Arduino-IDE: Aufgeräumt, aber nur mit dem allerwichtigsten ausgestattet (hier noch im jahrelang vertrauten Erscheinungsbild der Versionen 1.X).

Im folgenden erfahren Sie, wie Sie die neue Entwicklungsumgebung inklusive wichtiger Erweiterungen installieren und bedienen.

Was macht eine Programmier-Umgebung aus?

Programme in C++, Python oder anderen Programmiersprachen kann man selbst mit einfachen Texteditoren wie Notepad schreiben. Doch das genügt nicht, um daraus eine fehlerfreie Firmware für einen Mikrocontroller zu machen. So sollten beispielsweise Befehlsworte der jeweiligen Programmiersprache (meist farblich) hervorgehoben werden, damit man etwa Tippfehler leichter erkennt. Automatische Einrückungen einzlner Zeilen oder ganzer Absätze, die in Python beispielsweise sehr wichtig sind, findet man in einfachen Editoren ebenfalls nicht.