Missing Link: Wie die Sterne im Zentrum der Milchstraße vermessen werden

Stefan Gillessen hat 2004 an der Universität Heidelberg promoviert, mit einer Arbeit zur Ausrichtungskontrolle der Cherenkov-Teleskope des HESS-Experiments in Namibia. Anschließend trat er der Gruppe von Reinhard Genzel am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE) bei. Seitdem forscht er an den Sternbewegungen im galaktischen Zentrum und ist Teil des Teams, das neue Instrumente für den Einsatz an ESO-Teleskopen entwickelt.

Frank Eisenhauer wurde 1998 an der LMU München promoviert und beschäftigte sich schon damals mit der Entwicklung neuartiger astronomischer Instrumente: einer Nahinfrarotkamera für adaptive Optik zur Beobachtung der Sternentstehungsregion NGC 3603. Am MPE leitet er die Entwicklung und wissenschaftliche Ausarbeitung großer astronomischer Instrumente und Experimente wie SINFONI und GRAVITY. Für seine bahnbrechenden Arbeiten zur Entwicklung und Nutzung von Instrumenten in der Infrarotastronomie und zur adaptiven Optik wurde Eisenhauser 2022 mit der Stern-Gerlach-Medaille ausgezeichnet.