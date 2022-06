Mit leichten Tragflächen sollen Elektrofähren energieeffizienter werden

Forscher der Chalmers University und der Firma SSPA in Schweden haben ein Messverfahren entwickelt, das Tragflächen an größeren Passagierfähren leichter machen soll, um Antriebsenergie zu sparen. Zunächst wurde das Verfahren an Tragflächen-Segelbooten getestet.

(Bild: Llyod Images)