Inhaltsverzeichnis Mit welcher Debitkarte Sie besser bezahlen: Girocard oder Visa und Mastercard Alles Debitkarten Die Girocard Visa und Mastercard Debit Alltagsprobleme und Umstellung Ausblick Artikel in c't 22/2022 lesen

Karte abgelehnt: Den Einsatz ihrer neuen Karte hatte sich unsere Leserin und Kundin einer großen Direktbank anders vorgestellt. Als kostenlose Bezahlkarte zu ihrem Girokonto hatte ihr das Institut kürzlich eine Debitkarte von Visa zugesandt. Mit der könne sie wie bisher mit der Girocard im stationären Handel und zusätzlich auch online und im Ausland einkaufen, hieß es.

Während es mit der Girocard jedoch nie Probleme an der Ladenkasse gegeben hatte, war unserer Leserin nun schon auf die dritte Stelle gestoßen, die keine Karten von Visa und Mastercard annahm – zwei inhabergeführte kleine Geschäfte und eine Ärztin.

c't kompakt Die Girocard ist beim elektronischen Bezahlen an der deutschen Ladenkasse bislang die Nummer eins.

Mastercard lässt Maestro auslaufen und greift die Girocard gemeinsam mit Visa und neuen Karten an.

Debitkarten von Mastercard und Visa funktionieren online und im Ausland, kosten Händler und mitunter auch Kunden aber höhere Gebühren.

Mit ihrem Problem ist die Leserin nicht allein. Wir hörten auch von Schwierigkeiten in Hotels und Autovermietungen, besonders im Ausland. Davon wurden viele Kartennutzer kalt erwischt: Hatten die Terminals oder Banken ein Problem? Lag es an den Karten selbst? Hatte die Abkündigung des Maestro-Systems durch Mastercard etwas damit zu tun? Ist Plastikgeld etwa nicht Plastikgeld? Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Girocard, Debitkarte und Kreditkarte? Darüber hinaus fragen wir, welche Banken heute und in Zukunft welche Karten ausgeben und was das für Händler bedeutet.