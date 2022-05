Inhaltsverzeichnis Mobilecoin: Kryptogeld per Signal-Messenger Bitcoin oder Ethereum sind zu langsam und zu kompliziert Geld ohne Banken Jenseits der Legalität Artikel in MIT Technology Review 3/2022 lesen

Es ist ein Abend im Winter 2021. "Es gibt Pizza, Bier – und später verschenken wir noch Geld", ruft einer der beiden Mobilecoin-Mitarbeiter in die Runde. Sie sind Gäste im Berliner Betahaus, einem Coworking-Space, und stellen dort ihre eigene Kryptowährung "MOB" vor. Ein animiertes Video, in dem ein Krokodil einen Kaffee von einem Schnabeltier kauft, zeigt, wie die Währung funktioniert: Eine verschlüsselte Blockchain, Überweisungen in ein paar Sekunden, kaum Energieverbrauch. Das Wallet dazu, so erklären die beiden Hosts auf der Bühne, ist mit wenigen Klicks in der App Signal zu aktivieren. So könne man Mobilecoin via Signal an seine Kontakte verschicken oder per QR-Code in einem Laden bezahlen.

Mobilecoin will digitales Geld sein: Einfach zu bedienen, in einem Messenger integriert, weltweit nutzbar. Das steckt auch im Namen: Mobile und Coin. Auf über hundert Millionen Geräten ist Mobilecoin gewissermaßen vorinstalliert – nur ein paar Klicks und die Betaversion des Wallets wird in Signal aktiv. "Ich möchte in einer Welt leben, in der man sich nicht nur sicher fühlen kann, wenn man mit seinem Therapeuten über Signal spricht, sondern seinen Therapeuten auch über Signal bezahlen kann", hat Signal-Gründer Moxie Marlinspike mal über die Mobilecoin-Integration in einem Interview gesagt.

Die digitale Geldbörse von Mobilecoin ist direkt in den Messenger Signal integriert. (Bild: Shutterstock/Farknot Architect; Technology Review)

Mobilecoin möchte vieles besser machen als andere große Blockchain-Währungen: Die Bitcoin-Blockchain basiert auf dem sogenannten Proof of work-Mechanismus, der erfordert, dass Miner mit ihren Rechnerfarmen komplizierte Berechnungen anstellen. Damit verifizieren sie Transaktionen und schürfen neue Blöcke für die Chain. Weil die Berechnungen mit der Zeit immer komplizierter werden, verbraucht die Bitcoin-Blockchain mittlerweile mehr Strom als ganz Argentinien. Mobilecoin hingegen baut auf der Technologie des Stellar Consensus Protocol auf. Das nutzt einen Verifizierungsmechanismus namens Federated Byzantine Agreement, der laut Mobilecoins CTO Sara Drakeley pro Jahr etwa nur so viel Energie verbrauche wie drei bis vier durchschnittliche Haushalte.