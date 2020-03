Inhaltsverzeichnis Mobilität: Elektroauto kaufen oder warten? Wie entwickeln sich die Preise?

Wie entwickelt sich die Batterietechnik?

Wie geht es mit der Lade-Infrastruktur voran? Wenig Gründe zum eiligen E-Auto-Kauf Artikel in Technology Review 3/2020 lesen

Unser Autor prüft die verschiedenen Aspekte: Sollte man jetzt ein Elektroauto kaufen oder warten, dass die Preise weiter sinken und die Reichweiten steigen?

Wie entwickeln sich die Preise?

Elektroautos kosten in der Herstellung derzeit mehr als Verbrenner, hauptsächlich wegen der Batterie. Deren Preis ist durch die steigenden Verkaufszahlen in den letzten Jahren stark gesunken. Unbegrenzt weitergehen dürfte dies jedoch nicht, denn gleichzeitig treiben die Verkäufe den Preis für den Rohstoff Lithium stark nach oben. Das Massachusetts Institute of Technology ging daher jüngst in einer Studie davon aus, dass Elektroautos mit diesen Batterien niemals den Herstellungspreis eines Verbrenners erreichen können. Den Verkaufspreis eines vergleichbaren Verbrenners allerdings schon, wenn die Politik ins Spiel kommt. Denn um teure Strafzahlungen zu vermeiden, die schnell mehrere Milliarden Euro pro Jahr ausmachen können, kann es sich für die Hersteller lohnen, Elektroautos billiger zu verkaufen, um ihre Anzahl zu erhöhen.

Dazu kommen noch die Zuschüsse der Bundesregierung. Sie hat die Kaufprämie für Elektroautos bis 2025 verlängert und auf bis zu 6.000 Euro erhöht. Die Hälfte davon muss der Autohersteller tragen. Ab einem Netto-Listenpreis von 40.000 Euro sinkt der Zuschuss auf 5.000 Euro. Autos über 65.000 Euro Grundpreis erhalten keine Förderung. Die neuen Regeln sind beschlossen, Käufer können seit dem 18.2.2020 die Umweltbonus genannte Prämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragen, kurz zuvor hatte die EU die Genehmigung erteilt.