Inhaltsverzeichnis Mode und KI: Dem Retourenwahnsinn Abhilfe schaffen Körperscan soll Doppelbestellungen verhindern Tausend Dimensionen je Modeartikel Artikel in Technology Review 12/2019 lesen

Passform "leger" steht unter dem Kleid. So recht weiß ich nie, was das für den Schnitt genau bedeutet. Also bestelle ich das Produkt sicherheitshalber in zwei Größen, damit mir wenigstens eines passt. Von vornherein ist klar, dass mindestens ein Paket wieder den Rückweg antreten wird.

Ich fördere damit nicht nur den unökologischen Retourenwahnsinn, sondern finde es auch ziemlich unbequem für mich. Es wäre perfekt, wenn es eine verlässliche Möglichkeit gäbe, vorher zu wissen, welche Kleidung richtig sitzt.

Genau das versprechen Entwickler seit Langem – bislang jedoch ohne überzeugenden Erfolg. Zwei neue Protagonisten wollen es nun endlich geschafft haben: Dresslife aus Hannover und Presize aus München – Letzteres mit hochkarätigen Experten: An Bord sind die C&A-Inhaber, die Familie Brenninkmeijer, und Christina Rosenberg, vormals Geschäftsführerin der Luxusmodemarke Hermès.