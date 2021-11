Inhaltsverzeichnis Modempiraterie: Warum verbotene Modems so beliebt waren Strafverfahren und Datenklo Verbindungsaufbau Telefonanschlussdosen Artikel in c't 27/2021 lesen

Der Anschluss von Geräten ans Telefonnetz war in den Monopolzeiten bis in die Neunzigerjahre streng reglementiert, nicht nur in Deutschland. Ein Weg, strenge Zulassungsvorschriften zu umgehen, war ein Akustikkoppler, der einfach das vorhandene Telefon umfunktionierte.

Der Telefonhörer wurde nach Verbindungsaufbau in die beiden Mulden gesteckt und mit ein wenig Glück kam die Verbindung zustande, zunächst mit 300 Bit/s, spätere Modelle schafften 2400 Bit/s und mehr. Sogar in Telefonzellen waren diese Akustikkoppler einsetzbar.

Das Errichten von Fernmeldeeinrichtungen in der Bundesrepublik oblag gesetzlich streng geregelt allein dem Monopolisten Bundespost. Das Fernmeldeanlagengesetz, das für den Einsatz nicht zugelassener Geräte drakonische Strafen vorsah, stammte aus den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts und wurde 1977 nur oberflächlich modernisiert.