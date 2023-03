Inhaltsverzeichnis Moderne Organisationsformen: Team Topologies in der Softwareentwicklung Weg vom einfachen Effizienzdenken zum optimalen Flow Stream-aligned Teams Enabling und Stream-aligned Teams Fazit

Schnelligkeit und Flexibilität in der IT sind heute unabdingbare Erfolgsfaktoren für praktisch jedes Geschäftsfeld. Die agile Softwareentwicklung bietet grundsätzlich alle nötigen Werkzeuge für Teams, kontinuierlich Kundennutzen zu generieren. Deshalb haben sehr viele Unternehmen Transformationsprozesse in Richtung Agilität gestartet.

Robert Ruzitschka Robert Ruzitschka ist DevOps Community Lead und Engineering Coach bei der Raiffeisen Bank International und beschäftigt sich mit den technischen und organisatorischen Aspekten agiler Softwareentwicklung.

Doch nicht selten blieben die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück, statt mehr Effektivität machten sich Ratlosigkeit und Frustration breit. Agilität bedeutet die Anpassungsfähigkeit an sich schnell verändernde Kundenanforderungen und Rahmenbedingungen. Um überzeugende Ergebnisse zu erreichen, ist es nicht ausreichend, allein den Entwicklungsprozess zu verändern. Es ist auch notwendig, Organisation und Softwarearchitektur anzupassen.

Speziell größere Unternehmen mit gewachsener IT-Landschaft mit hohen organisatorischen Barrieren und vielfältigen technischen Abhängigkeiten haben hier oft Schwierigkeiten. Aber gerade in diesen Unternehmen gibt es auch großes Potenzial für die agile Softwareentwicklung. Es herrscht kein Mangel an Ansätzen, agile Prozesse zu skalieren. Meist geht es darum, die vielfältigen Abhängigkeiten strukturiert zu managen. Als Beispiel sei hier das Scaled Agile Framework (SAFe) genannt.