Moderne Spieleprogrammierung mit dem Entity Component System und der Engine Bevy

Bei vielen professionellen Spieleprojekten löst das Entwurfsmuster Entity Component System (ECS) die klassische Spieleschleife ab, da es mehr Perfomance aus aktueller Hardware herausholt. Die bekannte Game-Engine Unity propagiert ebenfalls ECS in ihrer DOTS-Initiative. Die neue Game-Engine Bevy in der Programmiersprache Rust ist eine ideale Umsetzung von ECS. Um die wesentlichen Konzepte zu verstehen, sind keine Rust-Vorkenntnisse erforderlich.

Die Spieleschleife in Pseudo-Code für ein Weltraumspiel wie Asteroid, in dem ein Raumschiff per Laser die heranfliegenden Asteroiden zerstört, könnte folgendermaßen aussehen: