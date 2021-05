Inhaltsverzeichnis Nachhaltigkeit: Wie die Industrie Reparaturen sabotiert Gewährleistung

Ich bin nicht willkommen, merke ich schnell. Dabei sitze ich am heimischen Schreibtisch und dringe in mein privates Eigentum ein – ein älteres MacBook mit bedenklich aufgeblähtem Akku. „Entfernen Sie die Batterie nicht“, warnt mich ein Aufkleber in vier Sprachen, nachdem ich das Gehäuse aufgeschraubt habe. Sehr witzig – aber wenn sie doch kaputt ist? Die nächste Verteidigungslinie bilden Apple-Spezialschräubchen mit Y-förmigen Schlitzen. Und als letzte kleine Nickeligkeit hat Apple die finale Schraube unter einem Aufkleber versteckt.

So etwas Triviales wie der Austausch eines Akkus artet damit nicht nur in einen veritablen Nervenkrieg aus, sondern hat Folgen: Elektroschrott, Kosten und Ressourcenverbrauch. Die EU will Verbrauchern nun zu ihrem „Recht auf Reparatur“ verhelfen. Doch welche Maßnahmen bringen wirklich etwas?

Gewährleistung

Eine Gewährleistung („Sachmängelhaftung“) von derzeit zwei Jahren gilt für den Händler. Die Hersteller ziehen oft mit einer freiwilligen Garantie nach. Längere Fristen würden Händler und Hersteller nötigen, haltbarere Produkte anzubieten – sollte man meinen. Doch so einfach ist es nicht: „Durch eine längere Gewährleistungszeit verliert die Qualität als Entscheidungsargument an Bedeutung, und Verbraucher werden in Zukunft noch häufiger die billigsten Geräte wählen“, heißt es in einem offenen Brief des Netzwerks „MeinMacher“ – einem Zusammenschluss von rund 1000 Fachhändlern und Reparatur-Werkstätten.