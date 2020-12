Nachruf auf ein unersetzliches Teleskop: ¡Adiós, Arecibo!

Die Arecibo-Nachricht besteht aus 1679 Bits, die sich nur auf eine Weise zu einem sinnhaften Bild aus 73 Zeilen zu 23 Spalten anordnen lassen. Oben in Weiß die Dezimalzahlen 1 bis 10 in einer recht eigenwilligen Binärdarstellung, drei Bit in einer oder zwei Spalten, die niedrigwertigste Spalte mit einer zusätzlichen 1 zuunterst markiert; zweispaltig wird es nur für 8, 9 und 10 ( siehe Wikipedia ).

Darunter in violett spaltenweise die Zahlenfolge 1 6 7 8 15, die für die Ordnungszahlen der Elemente Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Phosphor stehen soll, aus denen Leben auf der Erde besteht.

Darunter in Grün ein kurzer DNS-Abschnitt, beiderseits von oben nach unten gesäumt von Desoxyribose, Phosphat, wieder Desoxyribose und wieder Phosphat; dazwischen zwei Brücken aus den Nukleotiden Adenin und Thymin bzw. Cytosin und Guanin. Jede Spalte in einem grünen Feld entspricht einem der im violetten Feld darüber aufgeführten Elemente in der dortigen Reihenfolge und enthält die Zahl der Atome des jeweiligen Elements in der Strukturformel des Moleküls.

Darunter in Blau die Doppelhelix-Struktur der DNS in Seitenansicht. In der Mitte in weiß die Zahl 4.294.441.822, die die Zahl der Nukleotide im menschlichen Genom angeben soll.

Im Folgenden in Blau ein skizziertes Maß in der Größe der roten Menschenfigur in der Mitte (falls der Empfänger sie als solche erkennt…) mit der Binärzahl 14 (Binär 1110 mit einer 1 neben der 0 für die niedrigstwertige Zeile, von rechts nach links zu lesen). Da der Empfänger als einziges mögliches Referenzmaß die Wellenlänge der Botschaft verwenden kann, beträgt die Größe der Figur folglich 14 Wellenlängen zu 12,554 cm = 175,756 cm. Ganz rechts in Weiß die Zahl 4.292.853.750 im Binärformat, ungefähr der damaligen Bevölkerung der Erde entsprechend.

In der nächsten Zeile in Gelb skizzenhaft und nicht maßstabsgetreu das Sonnensystem mit der großen Sonne links und 9 Planeten (ja, Pluto zählt hier noch, die gleich große und schwerere Eris war noch nicht entdeckt und fehlt) und die Erde ist als Ursprung der Nachricht buchstäblich hervor-gehoben.

Darunter in Violett eine Skizze des Teleskops (auf gleicher Höhe wie die Erde darüber) mit skizziertem Strahlengang, und zuunterst wieder ein blauer Messbalken mit der Zahl 2430: das Teleskop misst 2430 Wellenlängen, das sind 305,0622 m.

(Bild: Wikimedia Commons, Arne Nordmann, CC BY-SA 3.0)