Historische Fotos und Videos verbessern: Neuer Glanz für ganz alte Bilder

Kinder liefern Gemüse, das auf einem Markt in Boston verkauft werden soll. Das von DeOldify restaurierte und nachkolorierte Bild wirkt in Farbe nahezu idyllisch. Tatsächlich wurde es zwischen 1908 und 1912 von dem amerikanischen Soziologen Lewis Hine verdeckt aufgenommen, um das Ausmaß der Kinderarbeit in den USA zu dokumentieren und den Kongress zu einem Gesetz gegen Kinderarbeit zu bewegen.

(Bild: DeOldify)