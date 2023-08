Inhaltsverzeichnis Neuling in der Klasse: ChatGPT und Co. kommen in die Schule Halbtotes Bewertungssystem Fit für das 21. Jahrhundert Wider die Angst Fortlaufendes Experiment Fortschritt Digitalpakt unklar Artikel in MIT Technology Review 6/2023 lesen

Als OpenAI Ende 2022 die Sprach-KI ChatGPT veröffentlichte, brach unter Bildungspolitikern in vielen Regionen der Welt Panik aus. Etliche Schulbezirke, etwa in den USA und Australien, verhinderten den Zugang zur OpenAI-Website und forderten ein Verbot der Software. Die Angst: Schüler könnten sich mit gefakten Werken ungerechtfertigt gute Noten erschleichen. Auch führende Universitäten, etwa das Imperial College London oder die University of Cambridge in Großbritannien, warnten vor dem Schummelpotenzial, das ChatGPT birgt.

Im Vergleich dazu fiel das Echo in Deutschland fast schon entspannt aus. Die SPD-Politikerin Astrid-Sabine Busse, derzeit Leiterin der Kultusministerkonferenz (KMK), war nach einem ersten Selbsttest mit dem Chatbot nur kurz schockiert. "Da sage ich: ,Schreib mir eine Rede für die KMK.‘ Und, zack, da ist sie. Ich habe es mir vorführen lassen und war fassungslos. Wir können ja, wenn das so leicht geht, Schülerinnen und Schülern gar keine schriftlichen Hausarbeiten mehr aufgeben", sagte sie gegenüber Table.Media. "Und ein Lehrer als Avatar? Das macht schon Angst." Sie wolle nun erst mal abwarten. "Wir müssen das im Auge behalten und gucken, wie man das begleitet." Das war Anfang April. Heute ist klar: Die KMK wünscht ausdrücklich, dass Schulen die neuen KI-Tools nutzen. "Schülerinnen und Schüler müssen einen konstruktiv-kritischen Umgang mit KI-Anwendungen erlernen", heißt es aus dem Gremium.

So unterschiedlich die Reaktionen ausfallen, so vielschichtig sind die Chancen und Risiken, die mit dem Einzug generierender KI in Klassenzimmer und Hörsäle verbunden sind. Die eloquenten Chatbots könnten ganz neue Unterrichtskonzepte ermöglichen – womöglich erzwingen sie diese sogar. Sie stellen aber auch die Lehrkräfte vor neue Herausforderungen, die wegen des Lehrermangels und übervoller Lehrpläne schon überlastet sind. Ohne Unterstützung durch eine schlaue Bildungspolitik wird es schwierig.