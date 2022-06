Inhaltsverzeichnis New Work: Zukunft der IT-Arbeitswelt Besondere Rolle der IT Mensch, Ort und Technologie im Einklang New-Work-Ansätze in der Praxis Ganzheitliche Transformation: die zentrale Herausforderung Hybride Arbeitsmodelle als "New Normal" Fazit Artikel in iX 7/2022 lesen

New Work steht für die Transformation der Arbeitswelt, ausgelöst durch Digitalisierung, Globalisierung, künstliche Intelligenz und die Generation Y mit ihren veränderten Bedürfnissen und Anforderungen an die Arbeit. Durch den strukturellen Wandel verändert sich die Arbeitsgestaltung in Unternehmen, was neben zahlreichen neuen Möglichkeiten auch Herausforderungen mit sich bringt.

Auch der gesellschaftliche Wandel von einer Industrie- zu einer Informations- und Wissensgesellschaft hat einen entscheidenden Einfluss auf New Work. Daten und Informationen zählen zu den wichtigsten Treibern von Zukunftstechnologien. Die digitale und vernetzte Welt erfordert damit auch von Unternehmen neue Kompetenzen und das fortlaufende Aktualisieren des Wissens, um konkurrenzfähig zu bleiben.

New Work existiert als Begriff bereits seit Ende der 1970er-Jahre, wurde aber erst in der jüngeren Vergangenheit in vielen Unternehmen zum Thema. Es gibt aber nicht den einen New-Work-Ansatz, der für alle passt und der in jedem Unternehmen standardmäßig Anwendung finden kann. Jede Firma muss einen individuellen Weg finden und dabei neben den eigenen Mitarbeitenden, Produkten, Leistungen und Prozessen auch externe Faktoren wie Kunden und den Wettbewerb berücksichtigen. Mindestens einen gemeinsamen Nenner gibt es allerdings: Die Auseinandersetzung mit New Work ist für den langfristigen Unternehmenserfolg entscheidend.