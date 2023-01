Nicht nur Visuelles: Wie Geräusche und Gerüche die Stadt beeinflussen

Wenn David Howes an seine Heimatstadt Montreal denkt, denkt er an die Melodien der Glockenspiele und den Geruch von Bagels, die über Holzfeuern gebacken werden. Aber als er in seinem örtlichen Tourismusbüro nachfragte, wo man Besuchern empfehlen würde, die Stadt zu riechen, zu schmecken und zu hören, erntete er nur leere Blicke.

"Sie wissen nur, was es zu sehen gibt, aber nichts über die anderen sensorischen Attraktionen der Stadt, ihre Geräusch- und Geruchsmarken", sagt Howes. Sein Interesse daran kommt nicht von ungefähr: Er ist Autor des Buches "The Sensory Studies Manifesto" und Direktor des Centre for Sensory Studies der Concordia University, einem Zentrum für das wachsende Gebiet, das oft als "sensorischer Urbanismus" bezeichnet wird.

Überall auf der Welt untersuchen Forscher wie Howes, wie nicht-visuelle Informationen den Charakter einer Stadt bestimmen und ihre Lebensqualität beeinflussen. Mit Methoden, die von Low-Tech-Soundspaziergängen und Geruchskarten bis hin zu Datenerfassung, Wearables und virtueller Realität reichen, bekämpfen sie das, was sie als einschränkende visuelle Voreingenommenheit in der Stadtplanung betrachten.

Die Geräusche einer Stadt

"Wenn man nur 10 Minuten lang die Augen schließt, bekommt man ein völlig anderes Gefühl für einen Ort", sagt Oğuz Öner, ein Wissenschaftler und Musiker.

Öner hat jahrelang Klangspaziergänge in Istanbul organisiert, bei denen die Teilnehmer mit verbundenen Augen beschreiben, was sie an verschiedenen Orten hören. Bei seinen Forschungen hat er Orte gefunden, an denen Vegetation gepflanzt werden könnte, um den Verkehrslärm zu dämpfen, oder an denen eine Wellenorgel gebaut werden könnte, um die beruhigenden Meeresgeräusche zu verstärken, von denen er erstaunt feststellte, dass die Menschen sie selbst am Wasser kaum hören können.

Öner zufolge haben die örtlichen Behörden Interesse an seinen Erkenntnissen bekundet, sie aber noch nicht in die städtischen Pläne aufgenommen. Aber diese Art von individuellem Feedback über die sensorische Umgebung wird in Berlin bereits genutzt, wo ruhige Gebiete, die von den Bürgern mithilfe einer kostenlosen Handy-App ermittelt wurden, in den neuesten Lärmaktionsplan der Stadt aufgenommen wurden. Nach EU-Recht ist die Stadt nun verpflichtet, diese Gebiete vor einer Zunahme des Lärms zu schützen.

"Die Art und Weise, wie ruhige Gebiete ausgewiesen werden, ist in der Regel sehr von oben nach unten gerichtet und basiert entweder auf der Flächennutzung oder auf übergeordneten Parametern wie der Entfernung zu Autobahnen", erklärt Francesco Aletta, wissenschaftlicher Mitarbeiter am University College London. "Dies ist das erste mir bekannte Beispiel dafür, dass etwas, das von der Wahrnehmung bestimmt wird, zur Politik wird".

Wie reagieren Menschen auf akustische Umgebungen?

Als Mitglied des von der EU finanzierten Projekts Soundscape Indices hilft Aletta bei der Erstellung von Prognosemodellen dafür, wie Menschen auf verschiedene akustische Umgebungen reagieren. Dazu stellt er aufgezeichnete Klanglandschaften, egal ob lebhafte oder ruhige, in einer Datenbank zusammen und testet dann die neuronalen und physiologischen Reaktionen, die sie auslösen. Diese Art von Instrumenten wird nach Ansicht von Experten benötigt, um einen praktischen Rahmen zu schaffen, der gewährleistet, dass multisensorische Elemente in die Gestaltungskriterien und Planungsprozesse von Städten einbezogen werden.

Wie man am besten herausfindet, wie Menschen auf unterschiedliche sensorische Umgebungen reagieren, ist in der Fachwelt umstritten. Howes und seine Kollegen verfolgen einen eher ethnografischen Ansatz, indem sie Beobachtungen und Interviews nutzen, um eine Reihe von Best Practices für eine gute sensorische Gestaltung von öffentlichen Räumen zu entwickeln. Andere Forscher gehen mehr in Richtung Hightech und verwenden Wearables, um biometrische Daten wie die Herzfrequenzvariabilität als Stellvertreter für emotionale Reaktionen auf verschiedene sensorische Erfahrungen zu erfassen. Das von der EU finanzierte Projekt GoGreenRoutes verfolgt diesen Ansatz, indem es untersucht, wie die Natur auf eine Weise in den städtischen Raum integriert werden kann, die sowohl die menschliche als auch die ökologische Gesundheit verbessert.

"Wir erstellen ein Lexikon der Elemente und ihrer Kombination, um ein vollständiges Raumerlebnis zu schaffen", sagt Daniele Quercia von Nokia Bell Labs Cambridge und dem Centre for Urban Science and Progress am King's College London, einer der Forscher, die an dem Projekt arbeiten. Quercia hat bereits an der Entwicklung von "Chatty Maps" und "Smelly Maps" mitgewirkt, bei denen Geräusche und Gerüche in der Stadt anhand von Daten aus sozialen Medien erfasst wurden. Bei dem letztgenannten Projekt wurden starke Korrelationen zwischen den Geruchswahrnehmungen der Menschen und herkömmlichen Indikatoren für die Luftqualität festgestellt. Bei GoGreenRoutes wird er tragbare Technologien einsetzen, um zu bewerten, ob die Verbesserung der Gestaltung neuer und bestehender Grünflächen die vorhergesagten (und gewünschten) Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Menschen hat.

Geräusche und Gerüche für Virtual Reality

An der Deakin University in Australien strebt der Architekturprofessor Beau Beza eine vollständige Immersion an. Sein Team fügt Geräusche und schließlich auch Gerüche und Texturen zu Virtual-Reality-Umgebungen hinzu, die von Stadtverwaltungen genutzt werden können, um den Beteiligten Planungsprojekte vorzustellen. "Statische Darstellungen eines Straßenbildes, eines Parks oder eines Platzes auf Papier sind für viele Menschen schwer zu visualisieren", sagt Beza. "Wenn man durch sie hindurchgehen und hören kann, wie sie sich anhören, erhöht sich das Verständnis.“

Da die Datenerfassung über die sensorischen Erfahrungen der Menschen immer weiter verbreitet wird, warnen viele dieser Experten davor, dass Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Überwachung berücksichtigt werden müssen. Auch Fragen der Gleichberechtigung und der Eingliederung kommen ins Spiel, wenn es darum geht, wessen sensorische Erfahrungen bei der Planung berücksichtigt werden. Unterprivilegierte städtische Gemeinden haben in der Regel die Hauptlast der Lärm- und Geruchsbelästigung durch Autobahnen und Fabriken zu tragen, sind aber auch häufig Zielscheibe von Lärmbeschwerden, zum Beispiel, wenn sich ihre Viertel aufwerten.

"Sinneswahrnehmungen sind nicht neutral oder einfach biologisch; ob wir etwas als angenehm empfinden oder nicht, ist kulturell und sozial geprägt", sagt Monica Montserrat Degen, eine städtische Kultursoziologin an der Brunel University London. Sowohl in London als auch in Barcelona nutzen Stadtplaner ihre Forschungen zur Wahrnehmung des öffentlichen Raums und dazu, wie "sensorische Hierarchien", wie sie es nennt, verschiedene Personengruppen ein- oder ausschließen.

Degen nennt das Beispiel eines Londoner Viertels, in dem preiswerte Lokale, die als Treffpunkte für die örtliche Jugend dienten, durch trendige Cafés verdrängt wurden. "Früher roch es hier nach Brathähnchen", sagt sie, aber die neuen Bewohner empfanden diesen Geruch eher als abstoßend denn als einladend. "Jetzt riecht es nach Cappuccino".

(jle)