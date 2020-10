Nie mehr ohne ­Anschluss

USB, USB-C, Micro-USB, Lightning – bei den ganzen verschiedenen Steckern kann man schon mal den Überblick verlieren und das falsche Kabel einstecken. Das inCharge 6 ist ein Adapterkabel für all diese Standards.

Abklappbare Stecker an beiden Seiten geben jeweils einen weiteren Stecker frei. Magnetisch lassen sich die beiden Enden verbinden, sodass sich der Adapter mit der Kabelschlaufe an einen Schlüsselbund hängen lässt. Die Teile sind in drei Farben erhältlich und unterstützen sowohl das Laden als auch den Datentransfer.

Produkt: inCharge 6

Hersteller: Rolling Square

Preis: 18 Euro

(bsc)