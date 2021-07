Nintendo Switch mit OLED-Display: Das große Upgrade bleibt (vorerst) aus​

Ein OLED-Display, ein besserer Standfuß und ein Ethernet-Anschluss im Dock: Die Verbesserungen der neuen Nintendo Switch klingen vor allem für Nintendo-Fans enttäuschend, die sich in den vergangenen Monaten der Gerüchteküche hingegeben haben: Die für gewöhnlich zuverlässige Nachrichtenagentur Bloomberg hatte immer wieder von einer "Switch Pro" berichtet, die dank einem neuen Nvidia-Chip 4K ausgeben kann und sogar DLSS unterstützt.

Das Gerät, das Nintendo nun vorgestellt hat, ist keine Switch Pro. Es ist hochoffiziell eine "Nintendo Switch (OLED-Modell)", hat also nicht einmal einen raffinierten Namenszusatz bekommen. Auch die OLED-Switch bleibt mit ihrem Tegra X1 auf einem technischen Niveau, das schon zum Start der Switch im März 2017 hinter damaligen Mobiltelefonen hinterherhinkte. Und ein Consumer-Gerät, das ein OLED-Display mit fast schon antiker 720p-Auflösung verbindet, ist aus gutem Grund eine Rarität.

Lesen Sie auch Switch mit OLED-Display: Nintendo stellt neues Konsolenmodell vor

Nintendo spielt nach anderen Regeln

Doch auch das bisherige Switch-Modell hatte diese Probleme – und gehört trotzdem zu den erfolgreichsten Nintendo-Konsolen aller Zeiten. Im März vermeldete das japansiche Spieleunternehmen 85 Millionen verkaufte Switch-Konsolen, 29 Millionen davon alleine im Pandemie-Jahr 2020. Die Switch war in diesem Zeitraum die meistverkaufte Spielkonsole überhaupt.

Während Xbox Series und Playstation 5 wegen Komponentenknappheit kaum zu bekommen sind, kann man die Nintendo Switch gerade ganz normal bei Amazon bestellen. Weil sich die Innereien der hybriden Spielkonsole auch beim OLED-Modell nicht ändern werden, besteht Hoffnung, dass die schlimmsten Engpässe an der neuen Version vorbeigehen. Alleine das würde die technisch bescheidene OLED-Switch begehrenswert machen. Denn was bringt eine tolle High-Tech-Konsole, die man nicht kaufen kann?

Dass Nintendo ohnehin wenig Wert auf Hammer-Grafik und hohe Bildraten legt, ist allgemein bekannt. Diese Schwächen machen die Switch-Konsolen mit einzigartig unterhaltsamen Spielen und dem Vorteil der Mobilität wieder weg: Wer Blockbuster-Spiele mobil zocken möchte, kommt an der Switch nicht vorbei. Cloud-Gaming-Dienste wie xCloud und Stadia vertragen sich schlecht mit dem mobilen Internet, auf Handys sind Großproduktionen ohne räuberische Geschäftsmodelle selten.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Ankündigungstrailer zur OLED-Switch von Nintendo (Quelle: Nintendo)

Wichtige Verbesserungen

Nintendo tut mit der OLED-Switch außerdem den Entwicklerstudios einen Gefallen. Sie müssen ihre Titel weiterhin nur für ein Hardware-Level optimieren – nicht für drei, wie es bei den Xbox- und Playstation-Konsolen der Fall ist. Wie der arbeitsaufwendige Spagat zwischen den technisch kaum vergleichbaren Konsolen Playstation 4, Playstation 4 Pro und Playstation 5 spektakulär misslingen kann, hat zuletzt „Cyberpunk 2077“ demonstriert. Am Ende litten darunter die Käuferinnen und Käufer.

Davon abgesehen sind die Neuerungen der OLED-Switch durchaus relevant: Ein OLED-Display sieht auch in 720p-Auflösung hübscher aus als ein LC-Panel, überhaupt ist der größere Bildschirm mit schlankeren Rändern ein Mehrwert. Komfortfunktionen wie der überarbeitete Standfuß und der Ethernet-Port im Dock dürften zu einem besseren Gesamtpaket beitragen. Das wird genügen, um die Nachfrage an der Switch derart hochzuhalten, dass Nintendo die Hybrid-Konsole weiterhin zum Vollpreis verkaufen kann. Die OLED-Switch könnte außerdem Besitzerinnen und Besitzer der rein portablen Switch Lite zum Neukauf bewegen, schreibt Videospiel-Analyst Daniel Ahmad auf Twitter.

Eine Switch Pro sollte man derweil noch nicht komplett abschreiben. Die Beliebtheit der Switch ist vor allem in ihrem einzigartigen Hybrid-Konzept aus Mobilität und TV-Modus begründet, mit dem Nintendo nach den misslungenen Wii-U-Experimenten einen Nerv getroffen hat. Gut möglich, dass die Japaner noch über viele Jahre mit der Switch planen. Dabei wird das Unternehmen nicht ewig am Tegra X1 festhalten können: Wenn sich die Chip-Knappheit entspannt, könnte auch Nintendo mit einem echten Hardware-Upgrade liebäugeln.

Die erste Switch-Konsole kam mit "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" als Verkaufstreiber auf den Markt. Der Nachfolger soll 2022 in den Handel kommen – vielleicht ja dann mit einer wirklich neuen Switch.

(dahe)