Inhaltsverzeichnis "Non-Fungible Animals": Warum der WWF beim Artenschutz auf NFTs setzt "Digitale Bildchen von Tieren im Web3 zu verkaufen, ist da sehr weit weg." Im ersten Quartal des Jahres 2021 wurden NFTs im Wert von 1,2 Milliarden Dollar verkauft Artikel in MIT Technology Review 2/2022 lesen

Als Karl Nowak im Café in Berlin Kreuzberg ankommt, hat er Tränen in den Augen. Auf der Straße ist es ein Grad kalt und er ist mit einem Elektroroller unterwegs. Der Mann, der den WWF dazu brachte, NFTs zu verkaufen, ist 36 Jahre alt, trägt Sneaker, Jeans und einen grünblauen Pullover.

Die Abkürzung "NFT" steht für Non-Fungible Token – was man mit "nicht austauschbare Zeichen" übersetzen könnte. Aktuell sind NFTs vor allem als blockchainbasierte, digitale Eigentumsrechte an Kunst und Medien bekannt. Im März 2021 wurde eine Collage des Digitalkünstlers Beeple für 69,3 Millionen Dollar als NFT beim Auktionshaus Christies verkauft. Auf Börsen wie "NBA Top Shot" hingegen können sich Basketball-Fans und Sammlerinnen und Sammler die Eigentumsrechte an kurzen Basketball-Szenen sichern. Für 2.899 Dollar wird dort beispielsweise ein Videoclip gehandelt, in dem Kevin Durant von den "Brooklyn Nets" nach einem Rebound den Ball in den Korb hämmert.

Nach den Kryptowährungen sind NFTs ein weiterer "Kassenschlager" des frühen Web3. Als Web3 wird dabei die Vision eines dezentralen Internets beschrieben, das auf Blockchain-Technologie basiert – so wie die Krypto-Währungen Ethereum und Bitcoin.