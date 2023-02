Inhaltsverzeichnis Notruf 112: So ortet die Leitstelle Ihr Mobiltelefon Standortbenennung im Notfall

Brauchen Sie im Notfall schnell Hilfe, wählen Sie in Europa die Rufnummer 112. Der Anruf baut automatisch eine Verbindung zur nächstgelegenen Rettungsleitstelle auf. Sind Sie als Mobilfunkteilnehmer in einer überlasteten Funkzelle, werden andere Verbindungen in der Zelle schon mal gekappt, denn ein Notruf hat immer Vorrang. Die Einsatzleitstelle der Rettung muss unter anderem Folgendes wissen: Was ist passiert? Und wo genau wird die Hilfe benötigt?

Standortbenennung im Notfall

Die Kenntnis des genauen Einsatzortes ist wichtig. Doch nicht alle Hilfesuchenden können ihren Standort exakt benennen, also eine Positionsbestimmung vornehmen. Der Mensch ist fehlbar: sei es fehlende Ortskenntnis, eine eingeschränkte räumliche Orientierung, nicht beschilderte Wege oder unwegsames Gelände. Auch Aufregung und Stress in der Notfallsituation, eine schlechte Audio-Qualität, Sprachschwierigkeiten, ein plötzlicher Gesprächsabbruch vor Nennung des Standortes oder andere Dinge können zu falschen Angaben führen. Die Ermittlung der richtigen Ortsangaben kostet Zeit, die im Notfall fehlt. Falsche Einsatzorte, falsche Anfahrtswege und Verwechslungen müssen vermieden werden. Abhilfe schafft hier bei neueren Smartphones der Dienst Advanced Mobile Location (AML).

Dahinter steckt folgende Idee: Mobilgeräte können dank zahlreicher Sensoren ihren eigenen Standort oft ziemlich gut selbst bestimmen. Applikationen und Dienste greifen auf Standortinformationen zu. AML nutzt diese Standortinformationen, um sie bei einem Notruf automatisch an die Rettung zu schicken.