Inhaltsverzeichnis Ökodaten: Der Nutzen von Umweltinformationssystemen Breite und tiefe Datenbasen Eingreifen können und Verstehen lernen Citizen Science – Beteiligung von Laien Industrielles Reporting im Aufschwung Die Schattenseiten der Offenheit Artikel in iX 13/2022 lesen

Neben den direkten Effekten, mit denen die IT die Umwelt belastet, vor allem durch ihren Ressourcenverbrauch und den durch sie verursachten Abfall, gehen von der Informationstechnik auch zahlreiche indirekte Effekte aus, die zu einem nachhaltigeren Wirtschaften beitragen können. Die wesentliche Klasse der Techniken bilden dabei die Umweltinformationssysteme, die in den letzten Jahren eine immer wichtigere Rolle spielen, auch deshalb, weil sie sich von den klassischen Anwendungsfeldern hin zu immer stärker vernetzten und operativ wirksamen Werkzeugen entwickelt haben.

Klassisch definiert dienen Umweltinformationssysteme zur computergestützten Beobachtung der Umwelt mit dem Zweck, eine Ressourcenübernutzung zu vermeiden, das Management natürlicher Ressourcen zu vereinfachen und Informationen weiterzugeben. Sie verwenden oder stellen Datenbanken zum Austausch bereit, integrieren Systeme und Sensoren zum Erfassen, Verarbeiten und Verwalten von Umweltdaten. Geoinformationssysteme dienen häufig dazu, Daten geografisch verorten zu können.

Durch die zunehmende Vernetzung und Kommunikation sowie die Integration in andere Systeme verschwimmen in der Praxis die Grenzen zwischen klassischen Umweltinformationssystemen, Modellierung sowie Berichterstattung einerseits und der Echtzeitinteraktion mit verschiedenen Interessengruppen, der Umsetzung politischer Rahmenbedingungen und Vorgaben sowie der Unterstützung nachhaltiger Geschäftsmodelle andererseits. Heute finden sich Umweltinformationssysteme in der Unterstützung von Gesetzgebung, etwa bei Fragen der Luftreinhaltung, Abwasserqualität oder beim Management von Biodiversität und Fischerei, genauso wie in der Unternehmensleitung, beispielsweise beim Risikomanagement von Lieferketten.