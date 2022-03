Inhaltsverzeichnis Online-Banking: Rechnungen schneller mit QR-Codes überweisen Einsatzmöglichkeiten EPC-QR-Code erklärt Verfahren durchsetzen Artikel in c't 7/2022 lesen

Rechnungen fischt niemand gern aus dem Briefkasten – und auch per E-Mail sind sie kaum populärer. Nicht nur weil beim Bezahlen das Geld durch die Finger rinnt, sondern auch weil das Überweisen selbst eine wenig vergnügliche Aufgabe ist. Selbst wenn das Konto gedeckt ist, lässt so mancher die Briefe erst mal liegen und setzt sich später an die unangenehme Arbeit, bei der man sich nicht selten alle wichtigen Informationen für die Überweisung per Hand zusammensuchen muss: den Namen des Empfängers, den Betrag, die Rechnungsnummer und die viel zu lange IBAN. Und dann haben manche Rechnungssteller auch noch Extrawünsche für den genauen Wortlaut des Verwendungszwecks, damit die Buchhaltung den Zahlungseingang automatisch erkennen kann.

Längst haben einige Banken und Start-ups dieses Alltagsproblem erkannt und bieten eine Lösung – künstliche Intelligenz soll es richten. Per Texterkennung (OCR) und KI, so versprechen sie, wollen sie die wesentlichen Informationen aus Rechnung, Briefkopf und Fußzeile kratzen. Eine optimale Lösung für das einfache Problem, Daten vom Papier ins Online-Banking zu bekommen, sieht anders aus.

Dabei gibt es bereits eine solche Lösung, die ganz ohne KI-Kanone und zusätzlichen Datenverarbeiter auskommt: EPC-QR-Code heißt ein Standard des European Payments Council (EPC), einem Gremium aus europäischen Banken. Und weil "EPC-QR" wohl zu wenig verbraucherfreundlich klang, vermarktet das Unternehmen S-Public Services, der Dienstleister der Sparkassen für die öffentliche Verwaltung, die Idee parallel unter dem Namen GiroCode.