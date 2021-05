Online-Konferenz EmTech Germany New Food: Frühbucherrabatt läuft aus

Die erste EmTech Germany-Konferenz der deutschen Ausgabe der MIT Technology Review, dem Magazin für Innovation von Heise, steht in den Startlöchern. Noch bis einschließlich Donnerstag, dem 27. Mai, kann man die Online-Konferenz zum Thema New Food mit zehn Prozent Early-Bird-Rabatt buchen.

Acht Stunden lang dreht sich bei der EmTech Germany, die Corona-gerecht als Online-Konferenz angeboten wird, alles um "New Food" – das neue Essen. Die zentrale Frage der englischsprachigen Veranstaltung: Was definiert die Zukunft der Ernährung?

Erörtert wird unter anderem, wie sich die Produktion von Lebensmitteln verändert. Kommen neben Fleisch bald auch Fisch, Eier und Milchprodukte in Zukunft aus dem Labor? Welche Technologien sind notwendig, um gesunde Lebensmittel nachhaltig zu erzeugen? Undsind die im Labor erzeugten Lebensmittel tatsächlich gesünder und nachhaltiger als eine natürliche, ressourcenschonende Ernährung?

Die Besucher erwarten spannende Vorträge internationaler Experten und wichtige Impulse zu diesen Themen. Zu den Vortragenden gehören der Cultured-Meat-Experte Deepak Choudhury, Liz Specht vom Good Food Institute ud viele mehr. In den Keynotes geht es um pflanzenbasierte Nahrung und alternative Proteine, die Regulierung der neuen Culturing-Verfahren oder die Umstellung, die die Fleischindustrie gerade durchmacht. Drei "Deep Dives" informieren über Milch aus dem Fermenter, Hybrid-Nahrungsmittel aus Natur und Labor sowie die Regulierung von Fleischersatzprodukten.

Auch Start-ups sind auf der ersten EmTech Germany präsent. So sollen sie unter anderem Ersatz für Fisch, Fleisch oder Eier und pilzbasierte Produkte zeigen – oder gar Protein, das aus der Luft gewonnen wird. (Interessierte Firmen können sich für einen Slot unter events@heise.de bewerben.)

Die Keynote der EmTech Germany New Food wird von Liz Specht gehalten. Die Forschungs- und Technikdirektorin des Good Food Institute in den Vereinigten Staaten arbeitet an einer Roadmap, mit der die Forschung an alternativen Proteinquellen beschleunigt werden soll. In ihrer Rede wird es um Chancen und Risiken des neuen Marktes gehen. (bsc)