Opel-Chef Lohscheller geht zu E-Auto-Hersteller Vinfast nach Vietnam

Bis Ende August ist er noch Chef von Opel, dann wechselt Michael Lohscheller nach Vietnam. Im privaten Mischkonzern Vingroup soll er die Autosparte Vinfast Global leiten, wie das Unternehmen am heutigen Dienstag mitteilte.

Er soll die Aktivitäten von VinFast auf den Märkten Vietnam, den USA, Kanada, Frankreich, Deutschland und den Niederlanden leiten. Ziel ist es, das Geschäft mit Fokus auf Nordamerika und Europa auszubauen.

Ehrgeizige Ziele

Die erste vietnamesische Automarke verfolgt auf dem Weltmarkt ehrgeizige Ziele mit Elektro-Fahrzeugen und hat eine hochautomatisierte Produktion aufgebaut. Sein künftiger Arbeitgeber zitiert Lohscheller mit den Worten: "Während meiner Karriere haben mich immer neue Herausforderungen angezogen. Als sich die Gelegenheit ergab, bei VinFast einzusteigen, war ich sofort von den Wachstumschancen angezogen. Ich freue mich darauf, mit dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen auszubauen und es als globales Unternehmen für intelligente Elektroautos zu etablieren."

Michael Lohscheller, Chef der Opel Automobile GmbH (Bild: Opel)

1968 geboren schloss Lohscheller 1992 sein Studium an der Hochschule Osnabrück (Deutschland) und der Universität Barcelona (Spanien) ab. Während seiner Berufsjahre absolvierte Michael Lohscheller ein Masterstudium in European Marketing Management und erwarb seinen M.A. 1996 an der Brunel University London.

Lohscheller war seit mehr als 20 Jahren in der Automobilindustrie tätig und bekleidete verschiedene hochrangige Positionen: Executive Vice President und Chief Financial Officer bei Mitsubishi Motors Europe, Executive Vice President und Chief Financial Officer bei Volkswagen Group of America, Chief Executive Officer bei der Opel Automobile GmbH und Mitglied der Geschäftsführung der PSA Group und andere.

Seit 2017 hatte Lohscheller den Autobauer Opel im neuen Mutterkonzern PSA saniert, der wiederum vor kurzem mit Fiat Chrysler im neuen Stellantis-Konzern aufging. An die Stelle des 52-Jährigen bei Opel tritt zum 1. September der frühere Ford-Manager Uwe Hochgeschurtz.

(fpi)