Opel Manta GSe ElektroMOD: Ironische Reminiszenz mit Blickrichtung Zukunft

Mit einem Restomod-Einzelstück namens Opel Manta GSe ElektroMOD versucht nach GM mit seinem Chevrolet Blazer EV nun auch die Marke mit dem Blitz im Signet die Aufmerksamkeit auf seine E-Mobile zu lenken.

Dazu ließ die Marke des Stellantis-Konzerns einen historischen Opel Manta, wie er ab 1970 verkauft wurde, mit seinem Elektroantrieb, einem digital animierten Armaturenbrett aus dem Elektroauto Opel Mokka und dem so genannten Opel-Vizor im ehemaligen Kühlergrill ausstatten. Mit letzterem präsentiert er das künftig für alle Opel-Modelle geltende Markenzeichen, wie es schon die neuen Modelle Opel Mokka (Fahrbericht) und Opel Crossland zeigen.

Diese Elektrifizierung eines der in Deutschland bekanntesten Symbole der Benzin-Kultur inklusive Kultfilm (Manta Manta) ist keine unbeabsichtigte Ironie. Opel will damit sinnfällig den Wechsel vom Otto- zum Elektroantrieb in den Köpfen verankern. Da kommen Reminiszenzen nicht ungelegen: Opel möchte darüber hinaus mit der deutschen Schreibweise "Elektro" an den Opel Elektro GT erinnern, einen batterieelektrischen Versuchs- und Imageträger auf Basis des Opel GT, mit dem vor 50 Jahren Georg von Opel, Enkel des Firmengründers, gleich sechs Elektromobil-Weltrekorde aufgestellt haben soll.

Dass uns vom Elektro-Manta vorerst nur ein Bild herausgereicht wird, das noch dazu sehr wenig zeigt, liegt daran, dass man vonseiten der Opel-Kommunikations-Sezialisten den Spannungsbogen hoch halten möchte. Wir dürfen also davon ausgehen, bald noch eine handvoll mehr Bilder präsentieren zu sollen.

