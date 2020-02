Inhaltsverzeichnis Open Compute Project: Open-Source-Hardware fürs Rechenzentrum Open Rack: Abmessungen und Besonderheiten Fernwartung per OpenBMC Olympus: Breite statt Höhe Artikel in iX 3/2020 lesen

An der Stadtautobahn entsteht ein neues Rechenzentrum (RZ), das ein Neubaugebiet zukünftig mit Fernwärme versorgt. Sicher eine gute Idee, denn beim Betrieb elektrischer Systeme entsteht Abwärme. Die Frage ist lediglich, wie viel und durch wen?

Power Usage Effectiveness (PUE) ist eine Kennzahl für die Energieeffizienz eines Rechenzentrums. Ideal ist ein PUE-Wert von 1,0. Dann nämlich fließen 100 Prozent der eingebrachten Energie in die IT-Komponenten. In Deutschland geistert eine durchschnittliche PUE von 1,8 durch die Medien. Für 2025 wird ein Wert von 1,54 prognostiziert. Wer eine höhere Effizienz erreichen will, muss radikaler denken.

Grund für die schlechte Energieeffizienz sind in der Regel niedrige Räume und einzelne Komponenten, die ein Herunterkühlen auf Temperaturen unter 20 Grad erzwingen. Wenn beispielsweise ein RAID-Controller in einem 1U-Gehäuse die Luftzirkulation ausbremst und sich der Minilüfter des extraflachen Netzteils lautstark quält, ist eine schlechte PUE garantiert.