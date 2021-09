Ora Cat: Elektroauto in Golf-Größe kommt 2022 auf den Markt

In China ist die Submarke Ora von great Wall weit verbreitet, hierzulande kennt sie kaum jemand. Das soll sich nun ändern: Auf der IAA steht der Kompaktwagen Ora Cat One, der mit 4,24 m etwa so lang ist wie ein VW Golf. Er soll ausschließlich mit batterieelektrischem Antrieb ab dem kommenden Jahr auch in Europa auf den Markt kommen. Die Chancen auf einen Erfolg sollten die hiesigen Autohersteller besser als nicht zu gering einschätzen, denn die technischen Daten untermauern den Anspruch, auf dem Markt vorn mitspielen zu wollen.

Kräftiger E-Motor, 63-kWh-Batterie

Der Elektromotor an der Vorderachse leistet 126 kW und bietet ein maximales Drehmoment von 250 Nm. Das reicht, um das Auto in 8,13 Sekunden auf Tempo 100 zu beschleunigen, die Höchstgeschwindigkeit soll bei 160 km/h liegen. Entscheidender dürfte für viele Interessenten möglicherweise jedoch sein, dass die Batterie mit einem Energiegehalt von 63 kWh nicht gerade knapp bemessen ist. Ora verspricht eine Reichweite von 400 km, lässt allerdings noch offen, in welchem Zyklus. Offen ist auch noch, auf welchen Wegen und wie schnell sich die Batterie befüllen lässt.

Gesichtserkennung

Außen ist der Ora Cat je nach Betrachtungsweise im Retro-Stil gehalten oder schlicht konservativ geformt. Der Innenraum ist modern gestaltet, Knöpfe oder Tasten gibt es fast gar nicht mehr. Das Raumangebot ist gut, nur das Be- und Entladen des Laderaums wird durch die hohe Ladekante erschwert. Einen Schritt weiter als die Konkurrenz versucht Ora im Bereich Infotainment zu gehen. Individuelle Einstellungen wie Sitzposition, bevorzugte Radiosender oder die favorisierte Arbeitsweise der Klimaanlage werden nicht auf Schlüssel oder Chipkarte gespeichert, sondern als Profil hinterlegt, dass über eine Gesichtserkennung aufgerufen wird. Ob das die Zukunft ist? Manch einer wird möglicherweise ein Unbehagen empfinden, dass der Autohersteller exakt weiß, wer mit welchen Vorlieben wann wohin unterwegs ist. Zumal das Infotainmentsystem über 5G mit dem Internet verbunden ist. So sollen Updates rasch eingespielt sein.

Basismodell ab 30.000 Euro?

Der Ora Cat ist ab Ende des Jahres zu bestellen, ausgeliefert werden soll ab dem zweiten Quartal 2022. Das Basismodell soll rund 30.000 Euro kosten. Sollte sich das bewahrheiten, wäre es, verglichen mit der aktuellen Konkurrenz, ein sehr günstiger Preis. Für diese Summe bekommt man bei Renault oder Opel nur die Basisversionen der batterieelektrischen Kleinwagen – mit weniger Leistung und kleinerer Batterie.

