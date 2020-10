Ordentlich subjektiv

Mathematik ist mehr als ein Werkzeug, sie verändert den Blick auf die Welt. Mit dieser These steigt Launay in sein Buch ein, und am Ende ist man selbst das beste Beispiel dafür, dass er recht hat. Bei Supermarktpreisen etwa ist die erste Zahl, wenn man die 0 nicht beachtet, meist eine 1 oder 2. Zahlen darüber sind erstaunlich selten. Warum?

Und warum wiederholt sich dieses Muster bei fast allem, was Menschen vermessen – von Flusslängen bis zu Einwohnerzahlen? Mit seinen Antworten gelingt es Launay, unsere Ordnung der Welt zu hinterfragen und unsere verborgenen Denkmuster zu enthüllen.

Am Ende weiß man sogar, warum der Chimborazo in Ecuador als höchster Berg der Erde bezeichnet werden kann: Man muss seine Höhe nur vom Mittelpunkt der Erde aus messen.

Buch: "Die Regenschirm-Formel"

Autor: Mickael Launay

Verlag: C.H. Beck

Preis: 22,95 Euro (E-Book 17,99 Euro)

(bsc)