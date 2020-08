Paradigmenwechsel zur E-Mobilität: Neue Plattform bei PSA/Opel

PSA kündigt eine neue elektrische Basis "eVMP" für Modelle ab 2023 in den Segmenten C und D an. Fest im Blick ist der geplante Zusammenschluss mit Fiat Chrysler

Die neue Basis ist für Elektroautos konstruiert und soll hybridisierbar sein. Bisher baut alles Elektrifizierte bei PSA auf einer Architektur für Verbrennungsantriebe auf. (Bild: PSA)