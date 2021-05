Peugeot e-Expert Hydrogen: Plug-in-Hybrid mit Brennstoffzelle

Nach dem batterie-elektrischen Kleintransporter e-Expert bringt Peugeot nun eine Version mit kleinerer Batterie und Brennstoffzelle heraus. Wir erfahren dabei etwas mehr technische Details als von Opel bei dessen Präsentation des quasi baugleichen Vivaro-e Hydrogen.

Drei unterflur angebrachte Wasserstofftanks haben ein Fassungsvermögen von 4,4 Kilogramm bei einem Druck von 700 bar. Sie lassen sich in rund drei Minuten auffüllen und bieten eine elektrische Reichweite von mehr als 400 Kilometern. Seine Pufferbatterie mit einer Kapazität von 10,5 kWh und einer Leistung von 90 kW versorgt den Transporter beim Anfahren und Beschleunigen zusätzlich mit Energie. Bei gemäßigt gleichmäßigem Tempo genügt dem Elektromotor an der Vorderachse die Leistung der Brennstoffzelle.

Antrieb und Zelle befinden sich im Motorraum, der Akku unter den Sitzen und die CFK-verstärkten Kunststoffflaschen unter dem Fahrzeugboden.



Einen Pufferspeicher benötigt jedes Brennstoffzellenauto wegen der Trägheit, die Brennstoffzellen der Regelung ihrer Stromerzeugung nun mal entgegensetzen, doch ist der Akku im e-Expert Hydrogen deutlich größer und kann über ein eingebautes 11-kW-Netzteil aufgeladen werden. Dieses Konzept mit der relativ großen Traktionsbatterie und einer moderaten Brennstoffzellen-Dauerleistung von 45 kW ist neu. Es bietet zur tankbaren von 400 Kilometern eine ladbare Reichweite von bis zu 50 km laut Verbrauchszyklus im WLTP. Peugeot verspricht eine "volle Ladung" in weniger als einer Stunde an einer 11-kW- Wallbox (32A), in drei Stundenaus einer verstärkten Steckdose (16A) und sechs Stunden an einer Standard-Steckdose (8A).

Die Brennstoffzelle befindet sich unter der vorderen Haube und versorgt den Permanentmagnet-Elektromotor mit den gleichen 100 kW und 260 Nm wie die batterie-elektrisch angetriebene Version. Die drei Fahrmodi des leichten Nutzfahrzeugs bieten 60, 80 und 100 kW Leistung sowie entsprechend 190, 210 und 260 Nm Drehmoment.

Einleuchtendes Konzept

So lange die Wasserstoffzapfsäulen noch weit auseinanderliegen, leuchtet dieses Konzept eines Brennstoffzellen-Plug-In-Hybrids unmittelbar ein, doch auch mit einer feinmaschigeren Infrastruktur kann es je nach Einsatzprofil noch Vorteile bieten. Die Fuhrparkmanager werden mit spitzem Bleistift penibel Produktivität und Betriebskosten gegeneinander aufrechnen, bevor sie ein solches Auto bestellen.

Peugeot verweist auf "eine Reihe von internationalen Projekten, die Wasserstoff zu einer wichtigen Säule der Energiewende entwickeln. Insbesondere in Europa entwickelt sich das Ökosystem, und die European Clean Hydrogen Alliance investiert geschätzte 60 Milliarden Euro, um diese Lösung zu fördern."

Unveränderte Nutzbarkeit bei Transportaufgaben

Der Peugeot e-Expert Hydrogen wird zum Marktstart in einer Länge von 4,95 und 5,30 Metern angeboten und verfügt damit über die gleichen Ladeeigenschaften wie bekannten Diesel- und Batterieversionen. So liegt das Ladevolumen des großen e-Expert bei bis zu 6100 Litern, wobei auch die Nutzlast von 1,1 Tonnen und die Anhängelast von einer Tonne unverändert bleiben. Die Versionen mit Ladefläche dürften auch auf dieser Basis produziert werden können, doch dafür ist es wohl noch zu früh.

Produziert wird der Expert in seinem französischen Stammwerk in Valenciennes und wird anschließend wie der Opel Vivaro-e Hydrogen in Rüsselsheim auf die zusätzliche Brennstoffzelle umgerüstet. Wie Opel wird auch Peugeot die ersten Hydrogen-Modelle ab Herbst an Flottenkunden abgeben. Verfügbar ist der e-Expert Hydrogen zunächst ausschließlich in Deutschland und Frankreich, Peugeot gewährt auf die Hochvoltbatterie eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 km für mindestens 70 Prozent ihrer Ladekapazität. Alle Versionen verfügen über zwei Schiebetüren, 17-Zoll-Radsatz, Klimaanlage, Bildschirmnavigation und Rückfahrkamera.

