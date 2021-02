Covid-19: Pfizer prüft, ob Geimpfte andere infizieren

Sebastián De Toma nahm letztes Jahr an Pfizers klinischer Studie teil und bekam im August und September seine Spritzen. Der argentinische Journalist weiß immer noch nicht, ob er den echten Covid-19-Impfstoff oder das Placebo erhalten hat, aber am 31. Januar riefen ihn die Studienärzte mit einem neuen Angebot an. Ob De Toma denn bereit wäre, sich einer Reihe von Nasenabstrichen zu unterziehen, um regelmäßig auf das Virus getestet zu werden? Die Ärzte hätten angeboten, jedes Mal den spanischen Mitfahrservice Cabify zu schicken, um ihn zum Militärkrankenhaus von Buenos Aires zu bringen. "Dort werden sie mich durch das Autofenster beproben und das war’s", sagt De Toma.

Die zusätzlichen Coronavirus-Tests, die einigen Freiwilligen in Argentinien und den USA angeboten werden, sind Teil von Pfizers Plan, eine wichtige Covid-Frage zu beantworten: Wie oft geimpfte Menschen trotz Impfschutz asymptomatische Coronavirus-Infektionen entwickeln und ob sie das Virus dann weiter verbreiten. Dieses Wissen wäre entscheidend für die Einschätzung, wie sich die Pandemie entwickeln und wie schnell sich das Leben wieder normalisieren könnte. "Die Antwort wird Einfluss darauf haben, wie wir uns verhalten, zum Beispiel, ob wir Masken tragen und ob wir uns zutrauen, Restaurants und Kinos zu besuchen", sagt Lawrence Corey, operativer Leiter des "Covid-19 Prevention Networks", das mehrere US-Impfstoffversuche durchgeführt hat.

"Es gibt drei Dinge, die ein Impfstoff tun kann: verhindern, dass Sie die Krankheit überhaupt bekommen, die Weitergabe durch Sie stoppen und die Symptome stoppen", sagt Jeffrey Shaman, der an der Columbia University über öffentliche Gesundheit forscht. Ein perfekter Impfstoff würde eine sogenannte "sterilisierende" Immunität schaffen, also verhindern, dass Viren überhaupt im Körper Fuß fassen. Einige Impfungen lassen Infektionen auf niedrigem Niveau zu. Die wehrt das Immunsystem zwar ohne Symptome ab, aber im Körper sammelt sich eben doch eine bestimmte Virenmenge an, die man möglicherweise anderen weitergibt.

Wie gut wird die Übertragung gestoppt?

Die Frage, wie gut Covid-Impfstoffe diese Übertragung stoppen, ist aber deshalb noch offen, weil die nötigen Untersuchungen teuer und kompliziert sind. Als Unternehmen wie Pfizer, Novavax, Moderna Therapeutics und andere im vergangenen Jahr große Studien zu ihren neuen Covid-19-Impfstoffen starteten, testeten sie, ob die Impfstoffe verhindern können, dass Menschen, die an der Krankheit erkrankt sind, krank werden oder sterben. Die Ergebnisse waren beeindruckend: Kaum jemand, der geimpft ist, landet auf einer Intensivstation mit einem Beatmungsgerät.

Allerdings haben sie nicht untersucht, ob die Vakzinen auch die Ausbreitung des Virus verhindern – obwohl einige Computermodelle vorausgesagt haben, dass die Blockierung der Übertragung mehr Leben retten könnte. Ein in vergangenen August publiziertes Modell der Emory University etwa stellte fest, dass ein Impfstoff, der zwar die Krankheit nicht gut verhindert, die Ausbreitung aber schon, insgesamt trotzdem mehr Todesfällen verhindern würde, da er die Gesamtzahl der Infizierten ausreichend verringert.

Bisherige Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Covid-Impfstoffe die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung verringern, aber möglicherweise nicht komplett beseitigen. Zum Beispiel infizieren sich geimpfte Affen, die anschließend mit dem Virus besprüht wurden, zwar, werden aber nicht besonders krank. Insgesamt haben sie viel weniger Viren in ihren Atemwegen. "Es gibt starke Hinweise darauf, dass Ansteckungsgefahr mit Symptomen korreliert. Wenn Sie die Symptome verringern können, verringern Sie wahrscheinlich die Übertragung", sagt Schamane.

Viele Infizierte bleiben symptomlos

Das wird allerdings nicht reichen, da ein großer Teil der Infizierten symptomlos bleibt. In einem am 7. Januar veröffentlichten Bericht schätzten Epidemiologen der US-Seuchenschutzbehörde CDC, dass der Anteil asymptomatischer Fälle ein Drittel beträgt und für etwa ein Viertel aller Ausbreitungen verantwortlich ist.

Während Pfizer offensiv an die Sache herangeht, beantwortet Moderna Therapeutics, der Hersteller des anderen RNA-Impfstoffs, bisher keine Fragen dazu, ob es die Übertragungsrate bei Geimpften ebenfalls untersucht. Vorläufige Daten, die das Unternehmen im Dezember der US-Zulassungsbehörde FDA vorlegte, enthalten jedoch einen Hinweis: Menschen, die eine der beiden Impfdosen erhielten, hatten eine um 66% geringere Wahrscheinlichkeit, positiv auf Corona getestet zu werden als Personen, die das Placebo erhalten hatten. Moderna folgert daraus, dass einige asymptomatische Infektionen bereits nach der ersten Dosis verhindert werden.

Um aber die Übertragungsfrage schlüssig zu beantworten, reicht es nicht, nur die stillen Infektionen aufzuspüren. Deshalb wollen Forscher des "Covid-19 Prevention Networks" mehr als 20.000 Studenten an zwei Dutzend US-Standorten durch „fast tägliche“ Nasenabstriche testen, um genau zu überwachen, wann und in welcher Menge das Virus in den Atemwegen von geimpften und nicht geimpften Studenten zu finden ist. Anschließend wollen sie per Kontaktverfolgung herausfinden, wie oft geimpfte Schüler das Virus verbreiten. "Wir müssen es einfach wissen", sagt Corey. "Weil wir unsere Aufmerksamkeit möglicherweise auf jene Impfstoffe richten müssen, die die Übertragung verringern."

"Ziemlich gut geschützte Großmutter"

Das ist für die "Herdenimmunität" wichtig. Die aktuelle Schätzung geht davon aus, dass sie erreicht ist, wenn etwa 70 Prozent der Bevölkerung immunisiert ist. Wenn aber Geimpfte infektiös sind, steigt die Schwelle. Laut der grundlegenden Ausbruchsmathematik ist es unmöglich, eine Herdenimmunität zu erreichen, wenn der Impfstoff weniger als zwei Drittel der Übertragungsereignisse stoppt. Und dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass viele Menschen den Impfstoff ablehnen könnten oder die Immunität gegen neue Varianten des Virus möglicherweise nicht von Dauer ist.

Jody Lanard zufolge, der als medizinischer Risikokommunikator mit der Weltgesundheitsorganisation zusammengearbeitet hat, werden Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens wahrscheinlich widersprüchliche Botschaften aussenden, bis Fragen zur Impfstoffübertragung beantwortet sind. Einerseits, sagt sie, impliziert die Ermahnung der Menschen, auch nach der Impfung "weiterhin eine Maske zu tragen", dass eine geimpfte Person das Virus weiterhin übertragen kann – zumindest bis das Immunsystem durch die Impfung fertig trainiert ist.

Gleichzeitig stützt sich die Ermutigung aller, sich impfen zu lassen, "stark auf die Vorstellung, dass die Übertragung wahrscheinlich durch Impfungen verringert wird". Sie selbst trägt nach der Impfung dauerhaft noch eine Maske, zumindest bis die Fallzahlen in New York, wo sie lebt, wieder sinken. "Dank des Impfstoffs bin ich jetzt eine ziemlich gut geschützte Großmutter. Das Letzte, was ich tun möchte, ist, eine ungeschützte Großmutter anzustecken." (vsz)